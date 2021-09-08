В новых флагманах Xiaomi будут установлены датчики видеокамер на 200 Мп

Как стало известно, компания Xiaomi при выпуске своей новой линейки смартфонов Mi 12 использует сверхмощные датчики видеокамер. Съемку можно будет вести с разрешением до 200 Мп.

Такая мощность датчика уже не является сенсацией. Однако встретить видеокамеры на 200 Мп пока можно только у одного из корейских производителей. Кстати, и сама Xiaomi планирует устанавливать такие датчики только на топовую модель двенадцатой линейки.

Должен выйти смартфон, обладающий всего двумя датчиками основной камеры, поясняют у разработчика. Одна из них обеспечит 50 Мп, другая – 200 Мп. Информация попала в сеть, благодаря стараниям одного из авторитетных инсайдеров, который поделился новостями на Weibo.