В новых флагманах Xiaomi будут установлены датчики видеокамер на 200 Мп
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Как стало известно, компания Xiaomi при выпуске своей новой линейки смартфонов Mi 12 использует сверхмощные датчики видеокамер. Съемку можно будет вести с разрешением до 200 Мп.
Такая мощность датчика уже не является сенсацией. Однако встретить видеокамеры на 200 Мп пока можно только у одного из корейских производителей. Кстати, и сама Xiaomi планирует устанавливать такие датчики только на топовую модель двенадцатой линейки.
Должен выйти смартфон, обладающий всего двумя датчиками основной камеры, поясняют у разработчика. Одна из них обеспечит 50 Мп, другая – 200 Мп. Информация попала в сеть, благодаря стараниям одного из авторитетных инсайдеров, который поделился новостями на Weibo.
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