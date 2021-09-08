 

Имущество разоблачённых гомосексуалистов может быть передано соседям-доносчикам

08.09.2021, 20:31, Разное
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В мобильном приложении «Мой донос» появилась новая функциональность, позволяющая сообщать в правоохранительные органы о соседях-гомосексуалистах. Если эта информация подтвердится, доносчик сможет рассчитывать на долю в конфискованном имуществе разоблачённого представителя меньшинств.

Для того, чтобы составить донос на соседа-гомосексуалиста, достаточно сделать видео- или аудиозапись, изобличающую его наклонности, а также указать сведения о месте его постоянного проживания и лицах, проживающих вместе с ним. В качестве доказательств может использоваться запись ночных стонов, фото и видео поцелуев с лицами своего пола, а также бритых подмышек и розовой одежды подозреваемого. Если в результате доноса удастся возбудить уголовное дело по статье «Гомосексуальное поведение», доносчик получит от 10 до 15% от имущества подозреваемого, а если суд вынесет по делу обвинительный приговор, эта доля может увеличиться до 30%.

«Практика материального вознаграждения доносчика имеет давние корни. Ещё в Кастилии и Арагоне в годы появления испанской Инквизиции было объявлено, что всякий, кто изобличит ведьму или еврея, получит долю в его имуществе. И всего за 30 лет было получено свыше 2 млн. доносов, из которых не менее трети была доказана в церковном суде. Мы не видим смысла отказываться от столь эффективного способа борьбы с ползучей заразой гомосексуализма», – рассказал участковый одного из московских районов Роман П.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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