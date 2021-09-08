 

Олимпийский комитет КНДР отстранили до 2022 года

08.09.2021, 20:30, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМеждународный олимпийский комитет отстранил Национальный олимпийский комитет Северной Кореи до 2022 года, сообщил руководитель МОК Томас Бах.

«Только КНДР не принимала участие в Играх [в Токио]. Они нарушили хартию, не выполнили своих обязанностей. Мы приняли решение, что НОК КНДР отстранен до конца 2022 года. МОК оставляет за собой право пересмотреть срок дисквалификации», – цитирует Баха РИА «Новости».

Он добавил, что НОК КНДР не сможет рассчитывать на поддержку или проведение программ МОК во время отстранения.

«Если спортсмены из КНДР отберутся на Олимпийские игры в Пекине по итогам квалификационных соревнований, исполком МОК со временем примет соответствующее решение относительно этих атлетов», – заключил глава МОК.



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