Партия пенсионеров предложила ввести бесплатную стоматологическую страховку

Партия пенсионеров готовит к внесению в Госдуму пакет законодательных инициатив о введении бесплатной стоматологической страховки для россиян, сообщила пресс-служба партии.

В первую очередь предлагается ввести бесплатную стоматологию для пенсионеров, детей и всех социально незащищенных категорий граждан. А затем и для всех жителей России, говорится в сообщении на сайте партии.

«Мы давно занимаемся вопросами здравоохранения и уверены, что оно оказывает самое непосредственное влияние на национальную безопасность государства. И не зря сегодня в федеральном списке Партии пенсионеров 33 профессиональных медика. Мы максимально используем их опыт и знания при разработке наших программных предложени. К сожалению система здравоохранения сегодня не готова к качественному лечению россиян. Итоги оптимизации и так называемой модернизации плачевны. Ежегодно на 1% увеличивается количество заболеваний, а это 1,4 млн человек в год. На 200 тыс. человек увеличилась смертность по сравнению с 2020 годом. 14% зданий медицинских учреждений по данным Росстата не соответствую нормативам», – сказал председатель Центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков.

Также политсила разработала подробные предложения, связанные с улучшением медицины в целом, и в частности, развитием стоматологической помощи.

«На сегодняшний день большая часть нашего населения не может позволить себе тратить средства на здоровье своих зубов. По статистике, 60% наших граждан, которые удаляют зубы, не могут вставить коронки, импланты или зубные протезы. Общаясь с нашими избирателями, мы с сожалением констатируем – РФ у нас щербатая. Как можно это допускать, что в такой богатой стране простой человек отделен от качественной, доступной медицины, в том числе стоматологии?» – сообщил Бураков.

Сторонник Партии пенсионеров, хирург-онколог, заслуженный врач РФ Эрик Праздников отметил, что в развитых странах Европы, например, в Финляндии, уже давно существует практика стоматологического страхования, благодаря которой проблемы с зубами у населения сведены к минимуму. «Двадцать лет назад в 7-миллионной Финляндии удалялось в среднем по три зуба на человека в год. Затем ввели государственную стоматологическую страховку – это порядка 100 евро на человека в год. В итоге сегодня на 8 млн населения в год удаляется всего 100 зубов! – рассказывает Праздников. – Эта система доказала свою эффективность».

По словам Праздникова, последнее национальное стоматологическое исследование показало, что 40% населения РФ не имеют половины зубов. В среднем по стране число полностью беззубых людей составляет 14%. Стоматологической диспансеризацией – осмотрами – охвачено менее 10% населения. 90% граждан не имеют финансовых возможностей на полноценное стоматологическое лечение.

«Партия пенсионеров проработала досконально механизм реализации инициативы о стоматологической страховке для всех россиян, которая покроет все финансовые потребности по оказанию любой стоматологической помощи — от лечения самого простого кариеса до протезирования. Для детей, малоимущих граждан, инвалидов и пенсионеров это необходимо осуществить в первую очередь. Затем, поэтапно, для всех остальных граждан, – сообщил Эрик Праздников. – Неужели мы – богатая, ресурсная страна, не можем себе позволить такой простой проект. Предлагаем сделать его национальным проектом России. Мы должны сказать: «Прощай, беззубая Россия».

В поддержку инициативы Партии пенсионеров выступил Владимир Садовский, почетный президент Стоматологической Ассоциации России. «Инициатива Партии пенсионеров выглядит вполне здраво. Ее нужно максимально поддерживать. Я поддерживаю всецело, – сообщил Садовский. Порядка 3 тыс. рублей в год на страховку, а именно таков предварительный расчет, – это было бы вполне реализуемо для государства».

«Цитируя всемирную ассоциацию здравоохранения: эталон для человека – это наличие не менее 20 собственных зубов. Есть страны, к примеру Япония, которые имеют это как национальную идею. И продолжительность их жизни приближается при этом к 80 годам», – сообщил Садовский.

Особую значимость, по мнению Садовского, имеет обеспечение доступности стоматологического лечения и профилактики для детей. «В той же Финляндии по итогам введения системы стоматологической страховки, в том числе обеспечивающей профилактику болезней зубов, в год удаляется всего один детский зуб», – рассказал медик.

«В народе есть фраза: «как пожуешь, так и поживешь», – отметил Эрик Праздников в завершение. – Жители нашей страны не должны прятать улыбку, им нужны здоровые и красивые зубы. И государство, парламентарии должны им помочь».