Мнение: Проблемы с ЗРК “Пэтриот”

"Janes" сообщает, что во время последней атаки баллистических ракет и дронов хуситов по объектам Saudi Aramco в Саудовской Аравии, ЗРК "Пэтриот" снова лажали. Помимо ракет, которые не были сбиты и достигли цели, отмечается факт выхода из строя зенитных ракет.

Саудовская ЗРК выходит из строя во время атаки хуситов

Ракета класса "земля-воздух" (ЗРК), запущенная системой ПВО Саудовской Аравии 4 сентября для перехвата угрозы со стороны Йемена, похоже, вышла из строя.

Инцидент произошел во время атаки йеменской повстанческой группировки "Ансар Аллах" (хуситы), которая объявила о запуске баллистической ракеты "Зульфикар" и восьми беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Sammad-3 по нефтяному терминалу Aramco Рас Танура на побережье Саудовской Аравии., а также пять баллистических ракет Badr и еще два Sammad-3 на объектах Aramco в Джидде, Джизане и Наджране.

Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что оно перехватило три баллистические ракеты и три БПЛА с взрывчаткой, которые направлялись в Восточную провинцию, Джизан и Наджран. Он не сообщил о предполагаемом нападении на Джидду. В нем говорится, что обломки перехваченной баллистической ракеты упали на Даммам, в результате чего двое детей получили ранения и 14 домов были повреждены.

На нескольких любительских видео, которые якобы были сняты в районе Даммама к югу от Рас-Танура, в ночном небе был показан быстро движущийся свет, который, по предположениям очевидцев, был летящей ракетой, которая затем взорвалась, очевидно, после удара о землю.

Ракета, увиденная на любительском видео, должна была быть ЗРК, а не «Зульфикар», поскольку она летела по низкой траектории, а ее двигатель все еще горел. "Зульфикар", который является версией иранского Qiam с увеличенным радиусом действия, не был бы виден, поскольку его двигатель сгорел бы после фазы разгона, а затем отделился бы от головной части ракеты несущей боеголовку, и упал бы где-то рядом с целью. Саммад-3 оснащен пропеллером, а не реактивным двигателем.

https://www.janes.com/about-janes/what-we-do – цинк

Это уже не первая история такого рода. Пару лет назад, одна из ракет "Пэтриота" уже падала на город, причинив определенные разрушения.

Проблема, судя по всему так не до конца не устранена. Также отмечается сам факт того, что ЗРК "Пэтриот" смогли сбить лишь часть целей, которые двигались к объектам на территории Саудовской Аравии и узлы ПВО в полной мере не справляются с продолжающимися систематическими атаками ракет и дронов, которыми хуситы постоянно напрягают саудитов.

Если хуситы смогут еще повысить точность своих ракет на больших дистанциях, то саудитам придется совсем туго. Атаки по объектам Saudi Aramco могут стать совсем уж болезненными.

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