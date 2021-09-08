SVT – ООН уверена, что «Талибан» зарабатывает миллионы на наркоторговле

Хотя «Талибан»* и обещает запретить производство опиума на территории Афганистана, эксперты ООН считают, что террористическая группировка зарабатывает на нём миллионы долларов в год, пишет SVT. Тем нем менее, как отмечает канал, рекордные показатели производства опиума во многом обуславливаются не только предложением, но и высоким спросом.



Reuters

Несмотря на все усилия, США так и не удалось побороть производство опиума в Афганистане. Теперь же судьбу этого промысла будет решать «Талибан»*, который пообещал запретить посевы мака, из которого делают героин и отправляют в Европу, пишет SVT.

Опиум — одна из крупнейших промышленных отраслей Афганистана. По состоянию на прошлый год в этой стране было произведено более 80% всего опиума в мире, в то время как за период с 2019 по 2020 год площадь маковых полей выросла на 37%. На данный момент производство опиума контролируется талибами. Хотя, по их заверениям, они хотят запретить его производство, эксперты считают, что они зарабатывают на этом деле миллионы долларов.

Эксперт ООН Ангела Ме считает, что Афганистан стал мировым лидером по производству опиума из-за целого комплекса факторов: благоприятные условия выращивания мака наложились на отчаянную потребность в деньгах, общий коллапс государственности, а также стабильный спрос.

«Для достижения рекордно высокого уровня производства, который мы наблюдали в последние годы, нужны усилия обеих сторон — и покупателей, и производителей. Такой урожай сбыть легко. Фермерам зачастую тяжело продать свой урожай клиентам, но в случае с опиумом клиенты сами стекаются к вам», — отметила она.

На рубеже тысячелетий талибы запретили выращивание мака и почти полностью закрыли его производство. Однако когда в Афганистан пришли США, производство вновь начало набирать обороты. Ныне «Талибан» вернулся к власти и опять обещает дать бой опиуму. Вместе с тем ООН утверждает, что сами талибы зарабатывают на его производстве миллионы долларов в год.

«Налогом облагается урожай, налогом облагаются производители героина, и вы получаете прибыль от непосредственного участия в торговле. Мы можем оценивать доходы исходя из налогов. Предполагается, что в 2019 году талибы заработали 113 миллионов долларов, но в предыдущие годы эта цифра была выше», — сообщила Ангела Ме.

Эксперт не стала вдаваться в спекуляции относительно того, что талибы теперь будут делать с опиумом, однако отметила, что ситуация остаётся тревожной и фермерам обязательно нужно помогать искать альтернативные источники заработка.

«Производство опиума в Афганистане вызывает беспокойство вне зависимости от того, кто там находится у власти», — подытожила эксперт.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.