Японские ученые сообщили об открытии нового вида динозавров

Японские исследователи подвергли тщательному изучению останки древнейшей рептилии, найденной около двух десятков лет назад на территории Узбекистана. После проведения специального исследования специалисты рассказали об идентификации неизвестного ранее вида динозавров.

Ученые, представляющие Университет Цукубы (Япония), уведомили, что находка была совершена в песках пустыни Кызылкум (Узбекистан) еще двадцать лет назад, но до настоящего времени не проходила классификацию. После проведения не так давно указанной процедуры, специалисты сообщили, что вид, к которому принадлежала найденная рептилия, находился на вершине пищевой цепи и проживал на Земле около 90 миллионов лет назад в эпоху позднего мелового периода. Гигантские размеры верхней челюсти окаменелости свидетельствуют о том, что хищник был больше всех ранее найденных представителей мира динозавров, поэтому он был выделен экспертами в новый вид, получивший название Ulughbegsaurus uzbekistanensis. Древнейший представитель фауны предположительно весил больше тонны, имел около восьми метров в длину, имел огромный рот и очень острые зубы.

Исследователи выдвинули версию, что вышеуказанный вид вымер в северном полушарии еще до момента, когда 84 миллиона лет назад место на вершине пищевой цепи занял вид тираннозавров, однако причины метаморфозы представителя хищной фауны в настоящий момент пока неизвестны. По мнению Кохэя Танаки, одного из авторов научной работы, полученные результаты способны помочь ученым лучше разобраться в механизмах исторических изменений среди динозавров.

Источник: rossaprimavera.ru