 

Японские ученые сообщили об открытии нового вида динозавров

08.09.2021, 20:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Японские исследователи подвергли тщательному изучению останки древнейшей рептилии, найденной около двух десятков лет назад на территории Узбекистана. После проведения специального исследования специалисты рассказали об идентификации неизвестного ранее вида динозавров.
Ученые, представляющие Университет Цукубы (Япония), уведомили, что находка была совершена в песках пустыни Кызылкум (Узбекистан) еще двадцать лет назад, но до настоящего времени не проходила классификацию. После проведения не так давно указанной процедуры, специалисты сообщили, что вид, к которому принадлежала найденная рептилия, находился на вершине пищевой цепи и проживал на Земле около 90 миллионов лет назад в эпоху позднего мелового периода. Гигантские размеры верхней челюсти окаменелости свидетельствуют о том, что хищник был больше всех ранее найденных представителей мира динозавров, поэтому он был выделен экспертами в новый вид, получивший название Ulughbegsaurus uzbekistanensis. Древнейший представитель фауны предположительно весил больше тонны, имел около восьми метров в длину, имел огромный рот и очень острые зубы.

Исследователи выдвинули версию, что вышеуказанный вид вымер в северном полушарии еще до момента, когда 84 миллиона лет назад место на вершине пищевой цепи занял вид тираннозавров, однако причины метаморфозы представителя хищной фауны в настоящий момент пока неизвестны. По мнению Кохэя Танаки, одного из авторов научной работы, полученные результаты способны помочь ученым лучше разобраться в механизмах исторических изменений среди динозавров.

Источник: rossaprimavera.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.07 / Ученые назвали кожные симптомы тяжелого протекания COVID-19

06.07 / Елбасы не тухнет

28.04 / В жилом доме в Петербурге произошёл взрыв: есть пострадавшие

26.05 / Новая роль: звезда “Сумерек” Роберт Паттинсон стал продюсером Warner Bros.

28.04 / Кандидаточка в депутаточки – Личное мнение

15.07 / Впервые за несколько месяцев в Нью-Йорке за сутки не умер ни один пациент с COVID-19

31.07 / Мнение: Территория зрад

15.12 / Народно-освободительная армия Китая использует “костюмы-экзоскелеты” на границе в Гималаях

07.10 / Мнение: Полгода колонии за побег из ковидной больницы

03.10 / Мнение: Война в Карабахе. Видео. 02.10.2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика