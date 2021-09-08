 

Агата Муцениеце неожиданно охладела к собственному шоу: “Это больше внутренний порыв”

08.09.2021, 20:22, Разное
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Популярная актриса Агата Мучениеце разместила на своей странице в Instagram публикацию, посредством которой пояснила подписчикам о вероятной смене вектора направления своей деятельности – телезвезду перестало интересовать её собственное ток-шоу. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от фолловеров.
Главной визуальной составляющей публикации стал фотоснимок, на котором артистка, одетая в короткое мини-платье белого цвета, позирует сидящей прямо на каменистой дороге и наблюдает закат солнца. Фото Агата Муцениеце сопроводила пространными откровениями, в которых пояснила о том, что существенно охладела к ток-шоу “Честный развод”, который сама создала после расставания с экс-супругом Павлом Прилучным. Красавица призналась, что ей более не интересен сам формат передачи в виде интервью, да и тематика проекта потеряла для неё актуальность. Дело в том, что, по её словам, собственная боль от разрыва семейных отношений была главным мотивирующим фактором шоу, которое, к слову, определенным образом и помогало актрисе в том, чтобы справиться с проблемой. Однако тяжелые переживания уже в прошлом, поэтому телезвезда обратилась к подписчикам за советом по дальнейшей творческой деятельности. “Короче, что вам было бы интересно? От меня лично? Или уже не от меня? Может, клипы снимать? Челленджи? Пранки? Трэвел блоги? Меняться телами с Мией? Гадать на таро?” – поинтересовалась у посетителей микроблога Муцениеце.
Изображение взято с: [email protected]
Стоит отметить, что реакция фолловеров на информацию от артистки оказалась весьма разнообразной. Так, если одни подписчики моментально начали советовать звезде целую массу вариантов продолжения карьеры, то другие – напротив, очень попросили изменить свое решение о смене направления, оставшись в “Честном разводе”, поскольку передача уж больно “прикипела” к душе. Наиболее же солидарные с хозяйкой аккаунта поклонники настоятельно рекомендовали любимице поскорее вновь обзавестись парой и главное – не сидеть на дороге, подвергая риску свой организм. За треть суток публикация набрала более 65 тысяч “лайков”.



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