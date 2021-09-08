Мнение: Возвращение дара речи, тендер на разнообразие и цензура слова «мать» на Би-Би-Си

1. Учёные вставили нейрошунт в голову парализованного пациента. В 2003 году мужчина по прозвищу Панчо попал в серьёзную автокатастрофу, после которой его разбил инсульт. Теперь он снова может говорить, пусть и не вполне чётко. Компьютер распознаёт сигналы в его мозгу и с точностью в 75% угадывает «задуманное» слово:

https://www.nejm.org/do/10.1056/NEJMdo006089/full/

https://www.irishtimes.com/life-and-style/health-family/18-years-after-he-was-paralysed-brain-implants-are-letting-this-man-communicate-again-1.4621320

Разработку провели в университете Калифорнии, в США, однако нормальную статью о происшествии я нашёл почему-то только в «Ирландском времени». Чтобы подчеркнуть, что маленькая Ирландия тоже идёт в ногу с прогрессом, я прикрепил к посту фотографию мисс Ирландии 2021. Совсем недавно никто бы и подумать не мог, что такая разнообразная девушка сможет выиграть этот почётный конкурс.

2. Некоторые пишут — «зачем вы лезете людям в штаны, почему вы смеётесь над лутерами из БЛМ. Вы живёте в Барнауле, в Алтайском крае. Вас не должна волновать повесточка цивилизованных людей, вы слишком примитивны, чтобы её понять».

Ах, как бы я хотел, чтобы эти защитники разнообразия были правы! Увы, мы все находимся в одном большом бассейне. Если американец на соседней дорожке оскверняет воду, страдают сразу все купающиеся, не только он и его друг.

Цитирую свеженькое из группы «Клерк.ру»:

https://www.facebook.com/groups/klerk/posts/1224972057930403/

Коллеги, доброго дня. Кого-то сейчас повеселю (да всех), но вопрос имеет место быть.

Мои заказчики выиграли тендер в Евросоюзе. Получили документы уже от заказчика на поставку (контракт, варианты инвойсов и прочее). И перечень документов, которые мы обязаны до [подписания] контракта предоставить. Там два листа про состав сотрудников — в перечне должны быть азиаты, беженцы из красных точек на шарике, геи и прочие буч/фем/транс.

Сидим и офигеваем всем составом. Для справки: мы в полном цикле хуверов (такие маленькие вертолеты для города) и разрабный и инженерный состав у нас сплошь суровые вдвшки и пилоты с налётом, как от боженьки.

Кто в такое влипал, что делать?

3. Культурная революция на Западе происходит даже в области цензуры обсценной лексики. Ранее в английском ругательстве «факинг мазерфакер» под звёздочку поставили бы всю фразу целиком, либо, по крайней мере, запикали бы «факинг» и «факер» (для тех, кто далёк от современной культуры: эти слова в переводе на русский начинаются на «ё» и «е»). Теперь, однако, телеканал Би-Би-Си начал ставить под звёздочку слово «мазер», то есть «мать», оставляя при этом очевидно матерные «факинг» и «факер».

Пользовать форума 9гаг приводит скриншот с комментарием «Вот спасибо, Би-Би-Си»! Я не для того плачу за свою лицензию на ТВ, чтобы видеть по телеку такое гадкое сквернословие, как «мать»:

https://9gag.com/gag/a5EOM9O

Комментарии на 9гаг:

xexxi: «Мать» – это не гендерно-нейтрально. Поэтому такая цензура на Би-Би-Си, а вскоре будет и на Нетфликсе с Диснеем.

mjwilliamson19: Для гиперпрогрессивных левых идеологов, которые контролируют Би-Би-Си, такой гендерно-нагруженный язык – это хуже, чем ругательство.

По-видимому, если бы в ругательстве упоминалась бы не «мать», а политкорректные «родитель-1» или «родитель-2», то у Би-Би-Си не было бы оснований ставить звёздочки. Что ж, теперь можно ожидать, что такая прогрессивная гендерно-нейтральная ругань появится в голливудском кино, а ещё спустя какое-то время полицейские будут вас штрафовать на улицах за гендерные ругательства, а то вовсе за гендерно-нагруженные слова.