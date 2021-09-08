 

В Минцифры рассказали, будут ли в Украине облагать налогом виртуальные активы

08.09.2021, 20:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Мы работаем над отдельным законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс. Документ урегулирует вопросы налогообложения участников рынка виртуальных активов. Именно после его принятия можно ожидать полноценного запуска рынка виртуальных активов в Украине”, – пояснил Борняков.

Контекст:

8 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3637 “О виртуальных активах”, который узаконит криптоактивы и виртуальную гривну. Авторы законопроекта считают, что его реализация будет способствовать обеспечению открытости и прозрачности условий соглашений, заключаемых на рынке виртуальных активов, и предотвращению злоупотреблений на этом рынке. Кроме того, закон будет способствовать развитию инфраструктуры рынка виртуальных активов, обеспечению его открытости и эффективности.

Национальный банк Украины не признает криптовалюты, но операции с ними законодательно не запрещены.

В сентябре 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины со ссылкой на данные аналитиков блокчейн-компании The Chainalysis сообщило, что в Украине больше всего применений виртуальных активов населением в мире.

Высокие показатели Украины на рынке виртуальных активов в Минцифры объясняют, в частности, большим сообществом блокчейн-разработчиков (входит в тройку в мире) и высоким уровнем цифровой осведомленности населения.

По данным на июнь 2021 года, Украина входит в топ-10 стран, в которых инвесторы в 2020 году больше всего заработали на биткоине.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.07 / Зеленский присвоил звание Героя Украины младшему лейтенанту Матвиеву, который погиб на Донбассе 10 июля

10.08 / Варвара Караулова по решению суда осталась без медового месяца

17.02 / Девятилетняя дочь Ани Лорак завела страницу в Instagram

28.08 / Пермский край решили проверить на «цифровую зрелость»

08.07 / МИД Украины направил ноту протеста Никарагуа из-за соглашения о сотрудничестве с Крымом

06.09 / Захарова рассказала, как посольства НАТО «конвертировали» россиян в своих граждан

14.06 / В Сети появились фотографии салона кроссовера Genesis GV60

02.09 / Врио главы Иркутской области опроверг слухи о повышении тарифов на электроэнергию

18.07 / В NASA пояснили, как будут искать следы жизни на Европе

05.07 / В Беларуси закрыли корреспондентский пункт Euroradio

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика