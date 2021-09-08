В Стамбуле столкнулись пассажирские поезда, есть пострадавшие

Инцидент произошел в районе Тузла, на станции судостроительной верфи. Скоростной поезд находился на станции, когда в него врезался другой состав.

В результате аварии пострадали семь человек. По данным агентства, травмы легкие

Причина происшествия пока не названа. Одна из версий – неисправность сигнализации. Расследование проводит полиция.

На видео, опубликованном DHA, видно, что железнодорожные пути состоят на месте происшествия из трех линий.

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