 

Конституция роботов

08.09.2021, 19:52, Разное
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Основные законы от Физраствора в «Новой газете».

Депутат Псковской городской Думы по единому избирательному округу Дмитрий Пермяков в 12 лет написал Конституцию роботов. Документ был утерян в веках. По нашей просьбе Дмитрий на днях восстановил пропавшую Конституцию, а мы как смогли проиллюстрировали ее основные положения.

ОТ РЕДАКЦИИ

Физраствор — фабрика изображений и творчества. Фабрика выпускает сообщения. Это высказывания художников о том, что происходит в мире. Работники фабрики часто видят в реальности все нереальное, неочевидное и необъяснимое. Поэтому из их сообщений ясно только то, что что-то пошло не так. Это знание не обещает зрителю ничего безопасного, привычного и комфортного, зато побуждает к наблюдательности, вдумчивости и саморазвитию.

Источник: Новая газета



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