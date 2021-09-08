На территории ОАЭ попробовали вызвать дождь при помощи дронов

Власти Объединенных Арабских Эмиратов пытаются использовать современные технологии для обеспечения атмосферных осадков в своей засушливой стране.

Как стало известно, правительство ОАЭ потратило уже 15 млн американских долларов для запуска проекта по «посеву облаков». Речь идет о запуске дронов, которые поражают облака электрическими разрядами. В результате начинает идти дождь, говорят специалисты.

К разработке данной технологии причастны ученые из университета Рединга (Великобритания). Осадки выпадают постоянно, но вода не долетает до поверхности Земли, испаряясь на некоторой высоте. Чтобы пошел дождь, нужно лишь сформировать капли большего размера. В этом и состоит суть предложенного метода.