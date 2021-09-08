 

Компания Apple оформила патент на компьютер в стеклянном корпусе

08.09.2021, 19:46, Новости дня
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Патентное управление USPTO, ведающее вопросами интеллектуальной собственности на территории Соединенных Штатов, оформила патент для компании Apple на производство компьютера в цельном прозрачном корпусе.

Сама оболочка системного блока должна быть изготовлена из стекла, уточняют специалисты. В качестве образца был представлен компьютер-моноблок с весьма футуристическим дизайном. Кстати, прозрачными тут является даже клавиатура.

В корпусе есть только одна металлическая опора, которая, судя по всему, обеспечит жесткость конструкции, с одной стороны, а также станет местом для вывода портов, с другой. Выпустит ли когда-нибудь «Яблочная» компания новый iMac именно в таком виде, пока неизвестно.



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