Потеря объема, тусклый цвет и не только: зачем нужно периодически менять шампуни и кондиционеры

Одни и те же средства по уходу за волосами не могут использоваться на протяжении длительного времени. Коже головы и волосам свойственно меняться, вместе с чем меняются и потребности в продуктах ухода и питания. Возможно, этот момент еще не настал, но ряд выраженных признаков предупредит об этом. Вот несколько причин, по которым стоит заменить шампунь с кондиционером для волос.

1. Потеря объема волос

Недостаток объема рано или поздно будет заметен. В таком состоянии волосы выглядят словно «уставшими», без былого тонуса и привлекательности. Причины потери объема волос могут быть разные, среди которых недостаточная очистка. При выявлении такой проблемы стоит обратить внимание на средства со специальными формулами придания объемности волосам.

2. Тусклый цвет

Если утрата былого насыщенного цвета или блеска наблюдается в течение недели-двух при сохраняющемся режиме применения средств по уходу за волосами, это повод искать альтернативу. Лучше всего проводить этот поиск вместе с мастером, который также участвовал в окрашивании.

3. Сухость волос

Данный признак особенно проявляется на кончиках. Их можно подрезать, но системное решение проблемы будет заключаться в смене агрессивных средств по уходу на более мягкие и освежающие аналоги. Оптимальная формула обычно включает элементы питания и увлажнения.

4. Внимание на сезон

Один и тот же набор шампуня и кондиционера не стоит использовать круглый год, так как потребности волос в уходе различаются в зависимости от сезона. Например, холодная пора требует применения той же увлажняющей формулы, а летом больше подойдет средство с протеином и натуральными маслами.

5. Слабость основных функций очистки

Если после мытья по-прежнему чувствуется жир и грязь на волосах, также следует менять средства. Это значит, что шампунь не справляется со своими задачами.

6. Возрастные изменения

Кожа головы стареет не меньше, чем кожа лица. Этот фактор нельзя не учитывать, подбирая и соответствующие шампуни с кондиционерами. Беспроигрышным вариантом с точки зрения поддержания здоровья волос на этом этапе будут питательные средства с ценными маслами. Также в линейках многих производителей есть и специальные серии для определенных возрастов, на что также стоит обратить внимание.

7. Быстрое образование жира

Еще более тревожная ситуация, если наблюдается слишком быстрое появление жира на волосах. Вполне может быть, ускорение этого процесса загрязнения связано с определенным этапом, когда изменилась и работа всего организма. Но и в этом случае необходимо попробовать, к примеру, специальный шампунь для жирных волос и без силикона. Не стоит забывать и о коже головы. Ей уделяется особое внимание. Глубокое очищение важно проводить как минимум один раз в месяц.

8. Зуд с перхотью

Это тоже заметные признаки того, что настало время менять тактику ухода за волосами. В этом случае наблюдается явное расхождение функций шампуня с потребностями волос и кожи головы. Возможно, применяемое средство сильно сушит, а также раздражает кожу. Если и замена не исправит проблему, стоит обратиться к дерматологу.