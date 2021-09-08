 

Блинкен заявил о блокируемых талибами чартерных рейсах из Афганистана

08.09.2021, 19:37, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинДвижение «Талибан» (запрещено в РФ и признано террористическим) отказывается выпускать чартерные рейсы из Афганистана, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«По состоянию на настоящий момент «Талибан» не позволяет вылететь чартерным рейсам. Они (талибы – прим. ВЗГЛЯД) утверждают, что у некоторых пассажиров нет требующихся документов», – цитирует Блинкена ТАСС.

По его словам, у американской администрации есть пределы возможностей «на земле», без аэропорта и «без нормальных процедур безопасности».

«Тем не менее мы работаем, чтобы сделать все возможное, дабы поддержать эти рейсы и добиться их отправления», – сообщил он.

Талибы ранее заявляли, что в Афганистане планируется возобновить внутренние рейсы с 3 сентября. Восстановление международных рейсов, по словам талибов, займет «некоторое время».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.09 / В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом

18.01 / Российские биатлонистки завоевали золото в эстафете на этапе КМ в Арбере

08.07 / В Палате представителей США предложили увеличить военную помощь Украине в 2021 году

10.03 / Замминистра Татарстана по ЧС заподозрили в должностных преступлениях

10.08 / Следственный комитет завел новое дело на соратников Навального

04.07 / Источник сообщил о намерении СК запросить арест мэра Лобни

16.03 / Мэр Калуги назвал город «практически непригодным для жизни»

22.08 / Путин и Эрдоган обсудили борьбу с терроризмом и наркоторговлей в Афганистане

24.09 / Приставы арестовали счета и квартиру Навального

07.02 / Авария на железной дороге. “Укрзалізниця” подняла грузовые вагоны, но поезда еще задерживаются

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика