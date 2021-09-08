Блинкен заявил о блокируемых талибами чартерных рейсах из Афганистана

Движение «Талибан» (запрещено в РФ и признано террористическим) отказывается выпускать чартерные рейсы из Афганистана, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«По состоянию на настоящий момент «Талибан» не позволяет вылететь чартерным рейсам. Они (талибы – прим. ВЗГЛЯД) утверждают, что у некоторых пассажиров нет требующихся документов», – цитирует Блинкена ТАСС.

По его словам, у американской администрации есть пределы возможностей «на земле», без аэропорта и «без нормальных процедур безопасности».

«Тем не менее мы работаем, чтобы сделать все возможное, дабы поддержать эти рейсы и добиться их отправления», – сообщил он.

Талибы ранее заявляли, что в Афганистане планируется возобновить внутренние рейсы с 3 сентября. Восстановление международных рейсов, по словам талибов, займет «некоторое время».