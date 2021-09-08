Эксперты указали на продуманный сценарий дискредитации российских выборов

Кампания по дискредитации российских выборов проводится по продуманному сценарию, сообщил глава ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод в ходе доклада организации «Фабрика фейков и другие информационные риски и угрозы индустрии делегитимизации на выборах-2021»

«В последние годы наметилась ярко-выраженная тенденция к увеличению объема фейков, а в период текущей избирательной кампании их распространение достигло «промышленных масштабов». К ней подключаются псевдо-эксперты, ученые аналитики, которые воздействуют на общественное мнение с помощью откровенно манипулятивных технологий. При этом во многих случаях создается впечатление, что такие новости пишутся сначала на английском, а потом переводятся на русский», – приводятся слова Брода на сайте НОМ.

Манипуляции и распространение фейков, как отметил Брод, осуществляются с помощью как влиятельных международных структур, так и ангажированных политиков и организаций внутри России. Эксперт также отметил, что ранее ассоциация НОМ выпускала доклад «Фейк-прогноз-2021. Стратегии и технологии дискредитации будущих выборов». В целом, по его словам, прогнозы оправдались. Большинство действий по дискредитации думских выборов, изложенных в качестве предположений в докладе, оказались реализованы на практике. В частности, ведется долгосрочное изматывающее очернительство и последовательная дискредитация новых форм голосования.

Брод пояснил, что противостоять масштабной кампании по дискредитации выборов можно только обеспечив чистоту и прозрачность всего избирательного процесса. Он призвал общественных наблюдателей фиксировать каждое нарушение и проверять любой сигнал.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов также отметил, что фейковое давление на российские выборы усиливается. К числу ключевых тем фейков он отнес утверждения об отсутствии конкуренции на выборах и недопуске к участию в них представителей оппозиции, лишении значительной части россиян пассивного избирательного права, информацию о подкупе избирателей со стороны власти, массовой фальсификации результатов голосования и повсеместном использовании административного ресурса, а также утверждения, направленные на дискредитацию новых форм голосования.

Все эти сообщения Шаповалов назвал несостоятельными и не соответствующими действительности. Он отдельно проанализировал каждую тему, подробно объяснив аудитории, где именно кроется подмена понятий, передергивание и ложь. Он также рассказал о каналах распространение фейков – это в первую очередь все социальные медиа, блогосфера и многочисленные ютуб-каналы. «У фейк-капании есть вполне конкретные заказчики и граждане должны четко понимать, кто они такие», – сообщил он.

Член совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, профессор НИУ ВШЭ Леонид Поляков высоко оценил представленный Бродом доклад и подчеркнул, что данный документ заслуживаем максимально широкого распространения, в том числе на Западе.

«Сейчас все, кто только может, пытаются заранее сформировать негативную картину: все делается для того чтобы создать у западной аудитории ощущение, что РФ – страна изгой, но это не так, мы не осажденная крепость, мы просто страна, которая рискнула бросить вызов претензиям мирового монополиста на безраздельное лидерство», – сказал он.

Поляков также выразил уверенность в том, что решающая фаза информационной войны, которая ведется против России, начнется после 19 сентября, когда кампания в Госдуму завершится и наступит момент интерпретации ее итогов.

Член Общественной палаты Волгоградской области, эксперт НОМ Антон Лукаш выразил удовлетворённость тем, что в РФ удалось создать качественное экспертное поле, благодаря которому дается «отслеживать действия фейкоделов» и прогнозировать их шаги.

Он отметил, что индустриальное производство фейков многократно использовалось для организации «цветных революций» – то есть перехвата управления в конкретной стране через создание социального или политического кризиса и последующий переворот. Такова практика Грузии, Украины, Венесуэлы, Сирии, Ирака, Ливии. «Реальным итогом этих «взрывов» всегда является утрата суверенитета в политике, рынков в экономике, перспектив развития и безопасности в обществе. Мы не должны этого допустить», – сообщил эксперт.

Профессор Самарского государственного университета, член совета Общественной палаты Самарской области Виктор Полянский заявил, что сейчас как никогда остро на повестке стоит вопрос защиты политических моральных ценностей, которые составляют базу избирательных отношений. «Мы боремся с людьми и структурами, которые не ждут доказательств, аргументов, какой-то логики, от них ждать порядочности не стоит. Общество и государство должно защитить себя от беспредельщиков», – сообщил он, предложив привлекать к ответственности в том числе политтехнологов, которые управляют распространением фейков.

Эксперт из Севастополя, политолог Сергей Юхин назвал «особой» ситуацию с фейками в городе. «Мы с 2014 года живем в условиях реальной информационной войны, фейки сыплются на наши головы постоянно. Мы создаем систему противодействия фейкам – пул экспертов, антифейковые отряды блоггеров, молодежи, электоральных юристов. Но главное наше оружие – проведение честных прозрачных выборов, в легитимности которых не будут сомневаться наши граждане», – сообщил он.

Латвийский правозащитник Эйнарс Граудиньш обратил внимание на то, что в ближайшее время атаки на Россию будут усилены, поскольку страна фактически выиграла борьбу за «Северный поток – 2» и Запад должен это чем-то компенсировать.

«На этих выборах будет предпринято множество провокаций, где фейк-ньюс будут объединены с реальными активными действиями спецслужб, будут использованы максимально грязные технологии», – сказал эксперт.

Он также выразил убежденность в том, что наиболее эффективный способ противостояния такой угрозе – адекватная уголовно-правовая оценка действий конкретных лиц за использование фейк-ньюс.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.