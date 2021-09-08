 

В Башкирии ликвидировали все лесные пожары

08.09.2021, 19:37, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Баймакском районе Башкирии устранили пожар на площади 620 гектар, в регионе ликвидировали все лесные пожары, сообщили в региональном ГУ МЧС,

«В 20.35 (18.35 мск) ликвидирован природный пожар в Баймакском районе на площади 620 гектар. Действующих лесных пожаров на территории республики Башкортостан нет», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В конце августа и начале сентября в регионе зарегистрировали несколько очагов природных пожаров, к 6 сентября возгорания были ликвидированы на площади 1,8 тыс. гектар и локализованы на 1,5 тыс. гектар.



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