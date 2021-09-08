Ученые обнаружили признаки интеллекта у представителей мира растений

Австралийские исследователи проанализировали ряд исследований, посвященных реакции растений на окружающие их природные процессы. Проведя дополнительные эксперименты, исследователи пришли к выводу, что представители земной флоры обладают определенными когнитивными способностями.

Как объяснила ведущий автор научной работы Моника Гальяно, представляющая Центр эволюционной биологии Университета Западной Австралии, на мысль о существовании мыслительных процессов научную группу натолкнула способность растений к некоему “общению” посредством сигналов, находящихся в нижней части звукового и в ультразвуковом диапазонах. В качестве примера эксперт привела обмен сигналами у стеблей посевного гороха. При ощущении стресса от засушливой погоды растения, лишенные полива, сообщают “информацию” соседним образцам, которые, в свою очередь, начинают снижать уровень потребления питательных веществ, обычно поступающих с водой. В итоге это провоцирует у них уменьшение размеров листьев, увеличение длины стебля и разрастание корневой системы. Также Гальяно сослалась в своих измышлениях на результаты экспериментов ученых из других стран.

К примеру, израильские специалисты, представляющие Тель-Авивский университет, обнаружили, что цветы Энотеры, услышав жужжание приближающейся пчелы, в течение считанных минут увеличивают показатель концентрации сахара в своем нектаре – таким образом, растения привлекают и мотивируют насекомых, увеличивая при этом эффективность перекрестного опыления. Со своей стороны, американские исследователи из Университета Миссури провели не менее интересный эксперимент. Посредством специальной сверхчувствительной аппаратуры они сделали запись звуков, издаваемых гусеницей, поедающих Резуховидку Таля – представителя флоры, нередко используемого в качестве модельного в лабораторных опытах. “Прокрутив” записи группе аналогичных растений, исследователи выявили, что последние, услышав приближение настоящих гусениц, резко увеличивали выработку горчичного масла, и это позволяло им пострадать меньше по сравнению с посевами из контрольной группы, не “слышавших” насекомых ранее.

Позицию Моники Гальяно поддержал британский профессор Энтони Тревавас. По его мнению, проявление “разума” растений является итогом сложного взаимодействия большого количества клеточной системы. В отличие от нейронов головного мозга человека, эти клетки не являются исключительно специализированными, однако позволяют представителям растительного мира совершать рациональные действия, приводящие к процветанию. “Когда зебра убегает ото льва, у нас нет проблем с тем, чтобы видеть в этом разумную реакцию. Но почему, когда растение убивает часть собственного листа, чтобы помешать созреть яйцам гусеницы, это нужно рассматривать иначе?” – резюмировал исследователь.

Источник: www.kp.ru