ВЦИОМ: “Новые люди” проходят в восьмую Думу

Исследование было посвящено шансам непарламентских партий попасть в новую Думу. Поквартирные и телефонные опросы проводились в несколько этапов – с июня по начало сентября 2021 года.

За последние несколько месяцев предпочтения избирателей существенно изменились. Фаворитом первого, июньского опроса была Партия пенсионеров, но результаты сентябрьского исследования показали, что рейтинг политсилы начал снижаться.

В отличие от Партии пенсионеров, “Новые люди” демонстрируют устойчивую позитивную динамику. В июне им отдавали предпочтение лишь 1,2% респондентов, в июле – 2,5%, а в сентябре проголосовать за партию Алексея Нечаева выразили готовность уже 4,2% опрошенных, рассказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Партия пенсионеров и “Новые люди” являются безусловными фаворитами предвыборной гонки среди непарламентских партий, делают вывод социологи. А если учитывать только активных избирателей, то шансы партии Алексея Нечаева увеличиваются еще больше, отметил Федоров.

Вероятность попадания в новую Думу других непарламентских партий существенно ниже. Так, рейтинг “Яблока” за две недели до голосования составил 2,3%, экологической партии “Зеленые” – чуть более 1%. Уровень одобрения остальных участников предвыборной гонки не дотягивает даже до 1%.

Самый высокий процент поддержки “Новых людей” исследователи зафиксировали в Рязанской области, где партия успешно выступила на прошлогодних выборах в местный парламент. Проголосовать за партию Нечаева готовы 8,7% жителей региона, а среди активных избирателей – 10,3%.

Сильны позиции “Новых людей” и в Московской, Новосибирской, Томской областях, Краснодарском крае и Удмуртии. В этих регионах партия также преодолевает пятипроцентный барьер, подсчитали эксперты ВЦИОМ.

“Спонтанная известность партии с июня по сентябрь выросла с 2 до 14% – в семь раз, а известность с подсказкой – с 17 до 38%. “Новые люди” отлично сработали на узнаваемость”, – отметил Федоров.

По его словам, основной электорат партии сосредоточен в возрастной категории от 18 до 37 лет. Самая высокая поддержка политсилы наблюдается в Южном и Центральном федеральном округах в городах с населением от 100 до 500 тысяч человек, следует из результатов исследования.

Социологи зафиксировали повышенный запрос на перемены. “51% респондентов намерены голосовать за кандидата, который настроен на обновление”, – уточнил Федоров.

По результатам опроса глава ВЦИОМ озвучил прогноз по непарламентским партиям. По его словам, у “Новых людей” наиболее высокие шансы на преодоление пятипроцентного барьера (интервал 3,9-6,1%). В затылок им дышит Партия пенсионеров – 4,9%. Шансы “Яблока” и “Зеленых” существенно ниже – 3,3 и 1,3% соответственно.

Потребность в переменах выросла после пенсионной реформы, прокомментировал результаты исследования лидер “Новых людей” Алексей Нечаев. “Смена правительства дала надежды на позитивные перемены, но к сентябрю 2021 года кредит доверия был исчерпан”, – констатировал он.

Запрос на перемены должен быть удовлетворен, а власти необходимо завоевывать доверие общества, убежден политик. “В Думе должна появиться новая партия, которая будет продвигать перемены в стране”, – сказал Нечаев.

Сложившуюся ситуацию политолог, генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков назвал исторической. “Впервые появилась возможность малых партий преодолеть пятипроцентный барьер”, – заявил эксперт.

“Новые люди” успешно сформировали свой электорат, но за оставшееся до выборов время нужно продолжить наращивать число сторонников и активно мобилизовать людей, считает политолог. Он отметил, что до 30% людей делают свой выбор на избирательных участках – такое поведение повышает шансы партии Нечаева, считает Гращенков.

“В российском обществе есть запрос на прогресс. Кроме “Новых людей” никто этот запрос не удовлетворяет”, – резюмировал эксперт.