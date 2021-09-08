Мнение: Письмо: “Комета-любовница из другой Галактики”

Давайте посмотрим в письме на пример очень грязного поля.

В этом поле и гидра-корона, и лярва-великан, и много хлама, наворованного через лазы в голову, гигантский репейник, ядовитый зеленый виноград.

Это настоящая помойка, а не поле.

И это опасно для автора и ее близких.

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Здравствуйте, Эволюция! Снова пишу вам с надеждой на разбор.

И очень благодарю за публикацию предыдущих двух писем. Я не хочу больше быть ковриком. История моих отношений со слепым массажистом, наверное, завершилась. Хотя люблю его до сих пор.

(Автор не дает ссылку на свои письма, найдите обе. Я помню эту историю, вы наверняка тоже)

Летом мы ещё встречались. У меня появились симптомы половой инфекции, доктор назначил лечение и рекомендовал лечение партнера. Я рассказала мужчине о проблеме, он переживал, что заразил меня, извинялся, говорил, что не знал, что у него есть эта инфекция. Я его не упрекала, лечилась, а он не спешил сдавать анализы и идти к доктору.

(Из-за грязи в поле всегда начинаются проблемы со здоровьем. Вот автор считает, что герой не стал лечиться, но позже будет подвергать себя новому риску. И любым рискам подвергает себя человек, когда в его поле уже нет собственной фигуры, а есть только корона и лярва. Такой человек не может о себе заботиться и себя защищать)

Последняя наша встреча была месяц назад. Была суббота, я написала ему, не хочет ли он беляшей, он ответил, что да, приезжай только сегодня без секса, он устал. Я ответила, что ок, чай и беляши через час.

(Судя по его ответу, он не знает, как от нее отвязаться, она достала и замучила его своей липкостью. Наверное он ей врет, что не лечится, чтобы хоть этим отпугнуть, но напрасно. Обратите внимание, как автор упивается мазохизмом. Когда своей фигуры уже нет, ее скормили лярве, люди становятся мазохистами. Понятно почему?)

Мы разговаривали, он был какой-то раздраженый с самого начала. Потом он сам инициировал секс, я не стала отказываться конечно, но инициатива была его. После секса, за минут 10, он мне наговорил подряд несколько гадостей: “надо открыть форточку, жарко и пахнет твоим парфюмом, а то вдруг другие бабы ещё сегодня придут – а тут тобой пахнет”, “как ты думаешь, за один вечер можно двух баб удовлетворить?”, ” тебе 36 лет, наверное трудно найти хорошего полового партнера, как я”.

(Вот мусор из шкатулки.”Его инициатива”. Она все время липнет к нему, бегает за ним с беляшами, и когда наконец вытаскивает клещами секс, фокусируется на “его инициатива, его”, чтобы растить корону. И поэтому сорняк в виде его фигуры растет тоже. Понятна связь? Фокус не на своей беготне и щипцами, а на “инициативе”, которая ответ на ее щипцы. Она принесла беляши и сидит, томится, ждет, ему приходится выполнять ее навязчивое желание)

Я офигела от всего этого, спокойно спосила: “почему ты сейчас, когда я лежу у тебя на груди после секса, мне это все говоришь?” Он ответил: “не знаю, божественная рука”. А потом сказал, что да, мне нужно полечиться от инфекции, а он не будет, у него хороший иммунитет, и что дальше у нас будут платонические отношения.

Тут я, голая, вся в его слюнях и поте рядом сидящая, совсем ох@ла. Говорю: “то есть я тебя как женщина больше не интересую? Тогда все, я пошла”. Резко встала, стала одеваться. Он спрашивал меня в этот момент, обидно ли мне. Я ответила, что я просто в ах@е. Я держалась спокойно, не плакала, чувствовала себя сильно униженной, разозлилась на него, что со мной так нельзя, всё.

(Посмотрите, под короной ей кажется, что это гордое поведение, а не цепь сливов. Под короной ей мерещится, что это его косяк, когда он пытается хоть как-нибудь отвязаться от нее. Понятно, почему не уменьшив корону, невозможно очистить поле от дряни?)

Он попросил написать сообщение, как я добралась. И потом спросил смской. Я не написала, конечно. Загрузила себя работой, пошла на фотосессию, коуч-сессию, к психологу, на учёбу… На эту учёбу я пошла вместе с его близкой подругой-помощницей. Мы с ней стали хорошо общаться ещё с весны. Там я заняла первое место в конкурсе и выиграла главный денежный приз.

(Вот так примерно пытаются “прокачиваться” люди, поле которых захламлено. Они идут к психологам, кормить корону, идут к коучам, кормить корону, идут на фотосессию, чтобы кормить корону, и на “учебу” для того же идут. Не может такой человек заниматься ничем полезным, нет у него на это свободного места в поле, везде только грязь и мусор)

Она ему конечно все рассказывала, какая я крутая молодец. Через две недели он мне написал по делу – попросил заселить в мою квартиру, которую я сдаю посуточно, его пациентку из другого города. Я ответила ему сухо и только по этому вопросу. Через несколько дней мы случайно встретились в кафе. Я была с сыном. А он был с той подругой. Я сначала заметила её у стойки, подошла к ней, она ответила, что она тут с ним. Я попросила передать ему привет. Через несколько минут он мне написал сообщение: “если хочешь пообщаться, пиши, звони, сейчас времечка нет” и они ушли.

(Здесь сами опишите, что ее корона творит)

Подруга потом мне рассказала, что они и правда уже уходили и сильно спешили. Я ответила: “не хочу, если ты не хочешь”. Через несколько дней он мне стал писать по вопросам заселения его пациентки, хотя накануне мы с ней созвонились и обо всем договорились напрямую. Спрашивал, могу ли я ее встретить, спасибо, что встретила, а то такая ужасная погода была, а могла бы я к ней заехать включить отопление. Прям такой приторно вежливый весь. Я отвечала все время сухо и односложно.

(Здесь под короной ей мерещится, что она с ним суха и строга. А на самом деле она в сервис-зоне у него и держится за этот шанс)

“Мы с ней договоримся”. Он ответил: “Да, извини”. “За что именно?” – спросила я. “За то, что влез в эту ситуацию с твоей гостьей”. Я не ответила ничего. Что тут еще можно сказать. Я смирилась с тем, что мало для него что значила. Что он навешал мне пикаперской лапши в самом начале отношений – про то, какая я важная для него, про жениться и пр.

(Вот что еще делает корона. Смотрите, она считает, что он с самого начала ее обманывал, чтобы соблазнить. Хотя с самого начала бегала за ним она. Он просто был с ней в начале немного более любезен и более уважителен, пока она ему окончательно не опротивела)

Скажу ещё немного о нём. Он считает, что его миссия – выправлять и улучшать людей, пациентов, в том числе “баб”. При этом он всегда говорил, что работу с личной жизнью он никогда не путает и никогда не спит с пациентками. Вокруг него есть несколько женщин-помощниц, это женщины в основном старше его, две из них пациентки, рядом живущие, возят ему продукты, иногда по делам, основная помощница, с которой я подружилась, ведет его финансы и возит по делам, есть ещё.

(Напомню, что это слепой человек. И его активная жизнь восхищает. Автор имеет два глаза, но это ей совсем не помогает видеть, она полностью ослеплена короной и налипшим на ней мусором)

Они, как планеты на своих орбитах, вращаются вокруг него – Солнца. И в его солнечной системе он использует различные манипуляции. Основная – это ближе-дальше. Как только одна из проявляет ревность внимания – он перестает с ней общаться. Я появилась в его солнечной системе как залëтная комета-любовница из другой галактики. Он старался меня не нагружать своими делами, свою же помощь мне предлагал.

(Такие как автор уверены, что, когда от них тошнит, это пикаперская манипуляция для их соблазнения. На самом же деле, после пауз тошнота немного проходят и к ним начинают относиться более нормально. Они быстро доводят до приступа новой тошноты, и опять считают это пикаперским приемом. Невозможно ничего сделать с головой таких как автор. Они будут гнить и разлагать под кучей мусора, иногда ненавидеть “манипулятора”, потом снова липнуть. Ни капли уважения к герою не может пробиться под корону автора. Опишите это)

Сначала говорил мне о моей важности и как бы было круто нам быть семьёй. Потом начал ставить меня “на орбиту”. Начал говорить, что его нельзя ревновать, что его нельзя присвоить. Выводил специально на ревность – педалировал тему “других баб”. Я не скандалила никогда, я деликатно могла его в ответ подколоть, например.

(Она упивается тем, как он абьюзил ее и хищно влюблял в себя. Видите, с какого-то момента корону можно кормить уже даже своим унижением. Как и почему это происходит, опишите)

Когда прям переборщ был – я прямо спросила, изменяет ли он мне. Он ответил, что нет, я ему верила. И вот начал меня отдалять… Последний раз вот так жестко. Мне тогда показалось, что он нарочито говорит мне гадости, чтобы я на него разозлилась и начала скандалить. Но я просто молча ушла.

(Теперь “молчаливый” “уход” ей кажется косяком и она хочет его компенсировать)

Но любовь не перестаёт. Люблю. И ещё надеюсь на отношения с ним, но, конечно, не такие, как раньше. У него скоро день рождения, я ещё летом придумала крутой подарок, а потом случилось вот это вот всё, а теперь я даже не знаю, поздравить его смской или не стоит…

(Любить не перестает, если такую гадость можно назвать этим словом. Все, чем она занимается, это кормление короны ради сохранения его большой фигуры, а его фигуры ради сохранения короны. Корона и лярва съедают ее вместе, точнее съели уже, автор читает сейчас этот разбор и получает наслаждение, потому что от ее фигуры ничего не осталось. Пока своя фигура есть, остается и самоуважение)