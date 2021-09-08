Мошенники начали представляться сотрудниками Роскомнадзора

Злоумышленники пытаются собирать данные пользователей, представляясь сотрудниками Роскомнадзора, сообщили в ведомстве.

«РКН предупреждает: мы не звоним пользователям, не раскрываем персональные данные в телефонных разговорах, мессенджерах и переписках в соцсетях. У операторов горячей линии РКН нет доступа к кредитным историям и профилям на госуслугах», – сообщило ведомство на своей странице во «ВКонтакте».

Злоумышленники сообщают пользователям, что кто-то пытается сменить их абонентский номер, и предлагают проверить, не используются ли персональные данные третьими лицами. После «проверки» мошенник сообщает, что на указанный номер оформлен кредит.

При этом информацию о кредите якобы подтверждают и в Центробанке.

«Мнимый Центробанк подтверждает заявления мнимого Роскомнадзора. Оператор даже готов отправить копию кредитного договора, составленного на имя пользователя, через мессенджер. Фейковый договор выглядит достаточно убедительно, чтобы пользователь поверил в его подлинность», – указали в Роскомнадзоре.

Во вторник Роскомнадзор обратился к Facebook с требованием удалить объявления мошенников, в которых используется символика Роскосмоса. По данным ведомства, пользователей приглашают регистрироваться в якобы проекте Роскосмоса, который позволяет заработать на фондовых рынках. После перехода по ссылке предлагается передать банковские данные третьим лицам.