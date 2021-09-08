 

Матвиенко рассказала, кто представит Россию на инаугурации правительства Афганистана

08.09.2021, 19:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссия может быть представлена на инаугурации нового афганского правительства на уровне представителя посольства, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Я думаю, что это будет на уровне послов, дипкорпуса, не более того», – цитирует Матвиенко ТАСС.

Ранее представители «Талибана» (запрещено в РФ и признано террористическим) объявили состав нового правительства: исполняющим обязанности премьера Афганистана назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд, «Премьер-министром страны объявляется мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителем – мулла Абдул Гани Барадар, его вторым замом – мулла Абдул Салам Ханафи», – сказал представитель талибов Забихулла Муджахид.

Церемония инаугурации нового кабмина Афганистана назначена на 11 сентября.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.02 / Комаровский – Я бы спросил Зеленского: “Вова, а что ты делаешь так? Давайте оценивать”

23.09 / Отправитель отравленного письма требовала снятия Трампа с выборов

19.02 / Индия и Китай развели войска на озере Пангонг в Ладакхе

13.09 / На Бермудах готовятся к урагану «Паулет», на побережье США – к шторму «Салли»

16.01 / В сети опубликовали найденный в лесу архив УПА

26.03 / Bloomberg предупредил о дефиците туалетной бумаги из-за нехватки морских контейнеров

08.08 / Чубаров: Объясните Шмыгалю, что гуманитарная катастрофа в Крыму продолжается больше шести лет

04.09 / Шкарлет ошибся, отвечая на вопрос, сколько в Украине учителей. В Раде премьера призвали искать нового министра

12.07 / Более 260 тысяч машин Mazda3 попали под отзыв в США

10.11 / Даже если Трамп выиграет все иски против Байдена, ему не хватит голосов для победы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика