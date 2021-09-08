Матвиенко рассказала, кто представит Россию на инаугурации правительства Афганистана

Россия может быть представлена на инаугурации нового афганского правительства на уровне представителя посольства, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Я думаю, что это будет на уровне послов, дипкорпуса, не более того», – цитирует Матвиенко ТАСС.

Ранее представители «Талибана» (запрещено в РФ и признано террористическим) объявили состав нового правительства: исполняющим обязанности премьера Афганистана назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд, «Премьер-министром страны объявляется мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителем – мулла Абдул Гани Барадар, его вторым замом – мулла Абдул Салам Ханафи», – сказал представитель талибов Забихулла Муджахид.

Церемония инаугурации нового кабмина Афганистана назначена на 11 сентября.