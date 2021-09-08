 

Видео: Провал ЦРУ на Украине

08.09.2021, 19:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинТелекомпания CNN, известная своей ангажированностью, утверждает, что в прошлогодней попытке СБУ захватить более 30 граждан РФ активно участвовало ЦРУ – и деньгами, и техникой, и советами. В итоге операция провалилась из-за Александра Лукашенко, а Владимир Путин прямо сообщил о совместной операции украинских и американских спецслужб. Тогда многие отказывались в это верить.

Теги: 

США
,
Белоруссия
,
ЦРУ
,
Украина
,
Дмитрий Бавырин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.06 / Под Нижним Новгородом глава отделения КПРФ поставил памятник Сталину

05.10 / В Сети появились фото интерьера Infiniti QX60 2022 года

01.09 / Путин напомнил школьникам о важности подвига советского народа во время ВОВ

02.09 / Польская женщина-боец ММА спровоцировала фаллоимитатором драку

08.07 / VOAэкспресс 7 июля 2020

23.12 / Ученые описали ранее неизвестную форму льда

21.08 / Врач оценил версию о специальной диете и проблемах со здоровьем у Навального

24.03 / Зеленский ввел в действие решение СНБО о возврате “Мотор Січі” государству

15.05 / США заявили Израилю о важности обеспечения безопасности журналистов

26.11 / Врач показал, что видит умирающий от коронавируса в последние минуты жизни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика