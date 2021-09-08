Видео: Провал ЦРУ на Украине

Телекомпания CNN, известная своей ангажированностью, утверждает, что в прошлогодней попытке СБУ захватить более 30 граждан РФ активно участвовало ЦРУ – и деньгами, и техникой, и советами. В итоге операция провалилась из-за Александра Лукашенко, а Владимир Путин прямо сообщил о совместной операции украинских и американских спецслужб. Тогда многие отказывались в это верить.

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Дмитрий Бавырин