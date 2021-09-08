 

Гройсман: Не обманывайте себя – когда Путина не станет, Россия все равно будет проблемой

08.09.2021, 19:08, Новости дня
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“Режим будет рожать новых авторитарных лидеров, независимо от фамилий. Агрессор будет идти туда, где будет видеть свою безнаказанность. И об этом надо говорить честно и открыто, в глаза лидерам великих держав… С нами борются не только военными, энергетическими, экономическими методами, но и информационными. Они нам – пропаганду 24/7, а мы им – цивилизованный, демократический пиар”, – отметил Гройсман.

По его словам, европейцам нужно перестать говорить о разрозненности.

“Нам надо перестроиться, иначе Россия подчинит нас. Функция России – подчинять, а не создавать и защищать. И если мы проявим лидерство – получим успех. И это тот успех, за который мы ежедневно платим свою цену”, – резюмировал Гройсман.

Контекст:

В 2014 году Россия аннексировала украинский полуостров Крым. Сразу после этого РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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