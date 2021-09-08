 

Семенченко продлили арест на два месяца. Он заявил, что голодает уже 40 дней

08.09.2021, 19:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В сообщении отмечается, что 14 человек готовы были взять экс-нардепа на поруки, но судья удовлетворил ходатайство прокурора о продлении ареста в полном объеме.

https://www.facebook.com/freebattalionDonbass/posts/4505741322820772

“Сегодня у меня юбилей – 40 день голодания. Встречаю его в той самой, знакомой уже палате кардиореанимации. Голодание объявил бессрочно, в знак протеста против незаконного содержания в одиночке “на подвале СБУ”, – написал Семенченко накануне, 7 сентября.

Он сообщил, что за это время потерял 25 кг. “Целую неделю шел крепкий запах ацетона, один раз госпитализировали, но сейчас самочувствие в норме, останавливаться не собираюсь”, – подчеркнул Семенченко. 

https://www.facebook.com/dostali.hvatit/posts/4676894242345313

Семенченко объявил бессрочную голодовку 20 августа . При этом он уточнил, что фактически не ел с момента повторного ареста, то есть с конца июля, но “делал это неофициально – проверял силу воли”.

Контекст:

24 марта СБУ сообщила о разоблачении незаконного военизированного формирования – частной военной компании. Ее деятельность, по данным спецслужбы, организовали Семенченко и предприниматель Евгений Шевченко, известный как внештатный агент Национального антикоррупционного бюро Украины.

По данным СБУ, фигуранты дела также незаконно поставляли оружие из РФ и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже. Оба они отрицают все обвинения.

Семенченко и Шевченко вручили подозрения по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). 26 марта Шевченко арестовали с альтернативой залога в 5 млн грн, 29 марта за него внесли залог, Шевченко выпустили из СИЗО.

Семенченко 26 марта арестовали без права залога. 14 июля суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, но 26 июля Соломенский райсуд снова отправил бывшего нардепа в СИЗО.

9 июля адвокат Семенченко Владислав Добош сообщил, что его подзащитному предъявили еще одно подозрение – в приобретении, хранении и передаче огнестрельного оружия, боевых припасов, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Представители СБУ сообщали, что в этом деле подозрения вручены шести лицам, включая Семенченко, Шевченко и фигуранта старого дела о коррупции в “Укроборонпроме” Андрея Рогозу.

На данный момент подозрений уже больше – суд отправил под домашний арест четверых фигурантов дела: бывших добровольцев батальона “Донбасс” Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича, а также бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля о подозрении сообщили еще одному бывшему бойцу “Донбасса”, директору охранной фирмы “Донкорп Украина” Сергею Ружицкому.

Известно также, что одного из фигурантов дела суд освободил от уголовной ответственности за информацию о создании ЧВК.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.07 / Ростех разработал способный видеть сквозь дым и туман на 20 км прибор

15.07 / Расслабляться рано – медики предупредили украинцев об опасности новых штаммов

14.01 / 13 января боевики на Донбассе нарушали режим тишины шесть раз – штаб ООС

17.05 / В автокатастрофе в Турции погибли двое украинских туристов

15.07 / Адвокат Ефремова отреагировал на сообщения о своей замене

12.10 / Российские ученые доказали эффективность нейтрализующих коронавирус антител

02.03 / Выбросы СО2 в мировой энергетике рекордно снизились

10.07 / Волынец: Ситуация с остановкой ТЭС может привести к перебоям с отгрузкой и оплатой угля

01.05 / Утвержден кандидат на должность посла Украины при НАТО, идет работа над отправкой – МИД

20.10 / “Три заказа в секунду”. Издатели книги о Стусе рассказали, как взлетела ее популярность после запрета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика