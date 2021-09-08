Семенченко продлили арест на два месяца. Он заявил, что голодает уже 40 дней

В сообщении отмечается, что 14 человек готовы были взять экс-нардепа на поруки, но судья удовлетворил ходатайство прокурора о продлении ареста в полном объеме.

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“Сегодня у меня юбилей – 40 день голодания. Встречаю его в той самой, знакомой уже палате кардиореанимации. Голодание объявил бессрочно, в знак протеста против незаконного содержания в одиночке “на подвале СБУ”, – написал Семенченко накануне, 7 сентября.

Он сообщил, что за это время потерял 25 кг. “Целую неделю шел крепкий запах ацетона, один раз госпитализировали, но сейчас самочувствие в норме, останавливаться не собираюсь”, – подчеркнул Семенченко.

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Семенченко объявил бессрочную голодовку 20 августа . При этом он уточнил, что фактически не ел с момента повторного ареста, то есть с конца июля, но “делал это неофициально – проверял силу воли”.

Контекст:

24 марта СБУ сообщила о разоблачении незаконного военизированного формирования – частной военной компании. Ее деятельность, по данным спецслужбы, организовали Семенченко и предприниматель Евгений Шевченко, известный как внештатный агент Национального антикоррупционного бюро Украины.

По данным СБУ, фигуранты дела также незаконно поставляли оружие из РФ и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже. Оба они отрицают все обвинения.

Семенченко и Шевченко вручили подозрения по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). 26 марта Шевченко арестовали с альтернативой залога в 5 млн грн, 29 марта за него внесли залог, Шевченко выпустили из СИЗО.

Семенченко 26 марта арестовали без права залога. 14 июля суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, но 26 июля Соломенский райсуд снова отправил бывшего нардепа в СИЗО.

9 июля адвокат Семенченко Владислав Добош сообщил, что его подзащитному предъявили еще одно подозрение – в приобретении, хранении и передаче огнестрельного оружия, боевых припасов, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Представители СБУ сообщали, что в этом деле подозрения вручены шести лицам, включая Семенченко, Шевченко и фигуранта старого дела о коррупции в “Укроборонпроме” Андрея Рогозу.

На данный момент подозрений уже больше – суд отправил под домашний арест четверых фигурантов дела: бывших добровольцев батальона “Донбасс” Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича, а также бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля о подозрении сообщили еще одному бывшему бойцу “Донбасса”, директору охранной фирмы “Донкорп Украина” Сергею Ружицкому.

Известно также, что одного из фигурантов дела суд освободил от уголовной ответственности за информацию о создании ЧВК.

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