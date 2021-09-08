Фурса: Сегодня украинцы живут лучше, чем за всю историю. Но наши сограждане очень любят прибедняться

“Я считаю, что сегодня украинцы живут лучше, чем за всю историю. Но при этом наша стандартная проблема заключается в том, что наши сограждане очень любят прибедняться. Возможно, это связано с раскулачиванием, Голодомором и другими историческими событиями. Тем не менее, факты налицо: зарплаты растут. Да, у кого-то меньше, у кого-то больше, но средние цифры идут вверх. Не исключено, что при росте средних зарплат у кого-то заработки и падают – но это проблемы этих конкретных людей”, – сказал Фурса.

По его словам, на рост зарплат в Украине сильно повлиял безвизовый режим с Евросоюзом.

“После открытия границ украинские работодатели оказались вынуждены конкурировать с польскими, что привело к росту доходов. А рост минимальных зарплат подтянул вверх доходы бюджетного сектора”, – подчеркнул Фурса.

Контекст:

С 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине составляет 6000 грн.

В январе 2021 года, по данным Госстата, средняя зарплата составляла 12 337 грн, к концу июня она выросла до 14 313 грн.

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