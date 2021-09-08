 

Фурса: Сегодня украинцы живут лучше, чем за всю историю. Но наши сограждане очень любят прибедняться

08.09.2021, 19:08, Новости дня
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“Я считаю, что сегодня украинцы живут лучше, чем за всю историю. Но при этом наша стандартная проблема заключается в том, что наши сограждане очень любят прибедняться. Возможно, это связано с раскулачиванием, Голодомором и другими историческими событиями. Тем не менее, факты налицо: зарплаты растут. Да, у кого-то меньше, у кого-то больше, но средние цифры идут вверх. Не исключено, что при росте средних зарплат у кого-то заработки и падают – но это проблемы этих конкретных людей”, – сказал Фурса.

По его словам, на рост зарплат в Украине сильно повлиял безвизовый режим с Евросоюзом.

“После открытия границ украинские работодатели оказались вынуждены конкурировать с польскими, что привело к росту доходов. А рост минимальных зарплат подтянул вверх доходы бюджетного сектора”, – подчеркнул Фурса.

Контекст:

С 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине составляет 6000 грн.

В январе 2021 года, по данным Госстата, средняя зарплата составляла 12 337 грн, к концу июня она выросла до 14 313 грн. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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