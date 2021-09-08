 

Химики впервые создали одноатомный катализатор

08.09.2021, 18:52, Новости дня
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Химики провели уникальный эксперимент, в процессе которого при помощи всего одного атома палладия сумели обеспечить реакцию по деструкции связей между углеродом и галогеном.

В данном случае, всего один атом сыграл роль самого эффективного катализатора, так как селективность достигла стопроцентной отметки, утверждают ученые.

Таким образом, впервые в истории химии как науки удалось на практике применить одноатомный катализатор, уточняют эксперты. Особенно важно, что данная реакция проводилась для очистки питьевой воды. Вероятно, наука стоит на пороге создания новой высокоэффективной технологии, которая в дальнейшем принесет много пользы всему человечеству. Так как доказана возможность использования одноатомных катализаторов, у исследователей появляется стимул искать таковые и для других химических реакций.



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