Количество засух на юге Европы удвоится

Только что закончившееся лето стало чуть ли не самым жарким на Европейском континенте. По прогнозам климатологов, глобальное потепление ведет к тому, что количество засух в южных регионах Европы удвоится. А в Восточной Европе они будут происходить чаще на 20-25%.

Ученые пришли к такому выводу после проведенного моделирования, продемонстрировавшего, к чему именно приведет рост среднегодовой температуры воздуха. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Water.

Как отмечают в Мюнхенском университете, последствия глобального потепления будут усиливаться, как минимум, до конца текущего столетия. Однако пока не совсем понятно, какой сценарий приготовила для нас природа в дальнейшем.