 

Россияне горячо поддерживают предвыборную программу партии «Единая Россия»

08.09.2021, 18:51, Разное
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По всей стране, от Калининграда до Владивостока, проходят акции в поддержку предвыборной программы партии «Единая Россия». Несмотря на выходной день, 5 сентября 2021 года сотрудники завода Пикалёвский цемент самостоятельно организовали многотысячный митинг.

«Мы, рабочие, работницы, инженеры и техники завода, внимательно изучив программу «Единой России», призываем всех россиян поддержать партию на выборах в Государственную думу 19 сентября. Отдав свои голоса за «Единую Россию», мы ещё раз продемонстрируем всему миру и русофобским силам на Западе единение многонационального народа Российский Федерации вокруг наших горячо любимых лидеров», – заявил глава профсоюзного комитета Пикалёвского цемента Всеволод Махов. 

Большое внимание граждане уделяют итоговому списку кандидатов партии. 

«Выдвижение кандидатов от «Единой России» на выборах в Государственную думу показало всему миру невиданное политическое и моральное единство всего российского народа. Наши кандидаты — это представители трудовых коллективов, научной и творческой интеллигенции, верные патриоты своей Родины. Голосую за своих кандидатов, выдвинутых народом, поддерживаемых партией «Единая Россия», мы голосуем за стабильность и суверенитет России», – заявила текстильщица из Иваново Мария Захарова. 

На многих предприятиях сотрудники по собственной инициативе в обеденный перерыв организовывали собрания.

«Остановились станки. Со всех сторон большого машинного цеха спешат к трибуне рабочие, работницы, инженеры и техники АвтоВАЗа. Митинг открыт. Собравшиеся внимательно слушают итоговую резолюцию съезда «Единой России». В буре горячих рукоплесканий тонут последние слова обращения лидера партии Дмитрия Медведева», – передает наш специальный корреспондент из Тольятти.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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