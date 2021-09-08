Со Скорпионами сохраняйте таинственность: как покорить сердца разных знаков зодиака

Вы уже встретили свою любовь, но не знаете, как подобрать ключик к его сердцу? Не отчаивайтесь. Знание астрологии поможет вам получить благосклонность любимого человека. Так давайте узнаем, чем можно покорить сердца разных знаков зодиака.

Овен

Овны ценят искренность. Откровенно расскажите им о своих чувствах и дайте понять, что в вашей паре он будет доминировать. Позвольте Овну самому выбирать время и место ваших свиданий и старайтесь не спорить с ним.

Телец

Если вы хотите завоевать сердце Тельца, то должны показать ему свою практичность и надежность. Не торопите возлюбленного, старайтесь хорошо выглядеть и ни в коем случае не стройте из себя недотрогу.

Близнецы

Представители этого знака зодиака очень общительны. Флиртуйте с ними, много разговаривайте, а главное – будьте всегда веселыми и интересными. Кроме того, дайте своему возлюбленному возможность рассказать вам все, что он хочет, и покажите, что готовы его слушать долгое время.

Рак

Чтобы покорить сердце этого человека, вам потребуется попросить его о помощи. Поговорите с Раком о его семье и покажите ему, какие вы добрые и заботливые.

Лев

Львы обожают быть в центре внимания. Льстите и не забывайте восхищаться всеми достижениями Льва, даже если они и не очень выдающиеся. Будьте яркими и заметными, ведь Львы мечтают, чтобы его партнером все восхищались.

Дева

Девы “упадут” в ваши объятия, если вы попросите их о помощи или совете. Старайтесь всегда выглядеть ухоженно и никогда не притворяйтесь. Девы легко распознают обман и не прощают притворства.

Весы

Весы любят, когда их очаровывают. Поэтому любые, даже незначительные знаки внимания, помогут вам найти дорогу к сердцу возлюбленного. Дайте Весам чувствовать себя свободными, слушайте их и старайтесь стать лучшим другом. Узнав вас получше, они не будут сопротивляться вашим чувствам.

Скорпион

Никто не любит таинственность и загадки так, как Скорпионы. Так что окутайте себя тайной. Однако если хотите, чтобы Скорпион полностью отдал вам свое сердце, вам придется быть честным и верным. Скорпионы проницательны и быстро почувствуют, если вы просто подумаете о том, чтобы предать их. Кроме того, ни в коем случае не говорите Скорпиону, что ему нужно делать. Этот знак не будет терпеть контроль. Так что позвольте ему делать то, что он желает.

Стрелец

Люди, рожденные под знаком Стрельца, обладают редким жизнелюбием и оптимизмом. Поэтому если хотите завоевать сердце Стрельца, будьте веселыми, честными и открытыми. Флиртуйте и обязательно дайте Стрельцу возможность понять, насколько скучной будет его жизнь без вас.

Козерог

Козероги традиционалисты. Покажите возлюбленному, насколько вы утонченны и элегантны, будьте усидчивы и амбициозны и не проводите с ним все свободное время. Вам будет легче покорить холодное сердце Козерога, если он поймет, что не может быть с вами без перерыва и что работа иногда для вас важнее любви.

Водолей

Если вы хотите покорить сердце Водолея, для начала станьте его другом. Будьте уникальны и не забывайте удивлять его. Короче – станьте волшебником.

Рыба

Будьте романтичны и чутки. Хотите завоевать расположение Рыбы? Сделайте все возможное, чтобы стать его личным героем.