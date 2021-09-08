Мнение: Талибан проведет праздничную церемонию 11 сентября

Талибан таки не смог справиться с неодолимым искушением и назначил праздничную официальную церемонию вступления в должность нового правительства Афганистана на 11 сентября.

Таким образом, покуда в США будут отмечать 20-летие теракта 9/11 и начало "войны с террором", в Кабуле под флагами Талибана будет проходить победная церемония символизирующая победу над США в этой самой "войне с террором". Церемония будет проходить в присутствии приглашенных представителей Китая, РФ, Ирана, Турции, Пакистана и Катара.

Талибан считает, что агрессия США против Афганистана была неспроцированной и что нет доказательств причастности бен Ладена к организации теракта 11 сентября.

В целом, это конечно троллинг 80-го уровня, который получит свое отражение во внутренней политике США, так как оппоненты Байдена и дем.партии обязательно используют данный контраст событий в Нью-Йорке и Кабуле. Такая себе символическая пощечина для США. И тут интересно, сами ли талибы до этого дошли или кто-то из новых друзей Афганистана подсказал.

Интересно как все обернулось. Я помню тот день, 11 сентября 2001 года. Я тогда вернулся домой с шахмат и как раз застал трансляцию кадров горящих, а затем падающих башен. Было очевидно, что мир вступают в новую эпоху. И новая эпоха действительно наступила.

Спустя 20 лет эта эпоха завершается. И конечно тогда было трудно представить, что она завершится именно так.

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