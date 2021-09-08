 

Мнение: Талибан проведет праздничную церемонию 11 сентября

08.09.2021, 18:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Талибан таки не смог справиться с неодолимым искушением и назначил праздничную официальную церемонию вступления в должность нового правительства Афганистана на 11 сентября.
Таким образом, покуда в США будут отмечать 20-летие теракта 9/11 и начало "войны с террором", в Кабуле под флагами Талибана будет проходить победная церемония символизирующая победу над США в этой самой "войне с террором". Церемония будет проходить в присутствии приглашенных представителей Китая, РФ, Ирана, Турции, Пакистана и Катара.

Талибан считает, что агрессия США против Афганистана была неспроцированной и что нет доказательств причастности бен Ладена к организации теракта 11 сентября.

В целом, это конечно троллинг 80-го уровня, который получит свое отражение во внутренней политике США, так как оппоненты Байдена и дем.партии обязательно используют данный контраст событий в Нью-Йорке и Кабуле. Такая себе символическая пощечина для США. И тут интересно, сами ли талибы до этого дошли или кто-то из новых друзей Афганистана подсказал.

Интересно как все обернулось. Я помню тот день, 11 сентября 2001 года. Я тогда вернулся домой с шахмат и как раз застал трансляцию кадров горящих, а затем падающих башен. Было очевидно, что мир вступают в новую эпоху. И новая эпоха действительно наступила.
Спустя 20 лет эта эпоха завершается. И конечно тогда было трудно представить, что она завершится именно так.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.02 / Парапсихологи объяснили, почему Лолита Милявская выбрала амулеты вместо колец при замужестве

16.08 / Младшая дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила о проблемах в семье

07.07 / Пара с собачками: Кэти Перри и Орландо Блум прогулялись по пляжу Санта-Барбары

16.04 / “Им Навального хватает”: почему в России задерживают белорусских активистов

18.08 / Мнение: Корейцы вместо американцев в Петербурге, конец роста безработицы и осложнение жизни мигрантам

25.07 / Мнение: По следам младшего сержанта Артура Пенкина

26.01 / Страховщики назвали самые убыточные марки автомобилей по выплатам ОСАГО

23.10 / Женщина, смотревшая TikTok во время беременности, родила дебила

23.05 / В слюне человека нашли эффективное болеутоляющее вещество опиорфин

12.07 / Мнение: И.Г.Фарбен: Экономика нацистов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика