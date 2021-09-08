Моравецкий – Польше и Прибалтике надо быть готовыми к пробуждению «демонов истории»

Кремль хочет отвести Польше и Прибалтике роль легко управляемой марионетки, поэтому им необходимо быть каждый день крайне бдительными, ведь независимость никому не дана навсегда, уверен премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В статье для эстонского издания Postimees он призывает страны восточного фланга НАТО и ЕС защищать от российского империализма как безграничную сферу цифрового мира, так и свои географические границы.



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«Значение нашего региона сегодня не представляется возможным переоценить. Это на плечи Польши и стран Прибалтики возлагается общая ответственность за безопасность всего Евро-атлантического региона. На дворе XXI век, но, несмотря на это, из словаря политики некоторых стран такие понятия, как экспансионизм и империализм, до сих пор не исчезли. Никто лучше нас не знает, какие ужасные плоды принесут такие практики», — написал в статье для эстонского издания Postimees премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

В статье он предупредил, что «на наших глазах демоны истории» могут проснуться в любой момент, поэтому им необходимо противостоять каждый день. Геополитика — это игра на большой шахматной доске, в которой Польша, Эстония, Литва и Латвия на протяжении веков вели бои с Россией, и именно поэтому они способны предвидеть на несколько шагов вперёд. «Защитить всё трансатлантическое сообщество от шаха, который угрожает нам с Востока, — это сегодня наш общий долг», — подчеркнул он.

Глава польского правительства объяснил, что сегодня реальная мера суверенитета — цифровая компетенция государств. По его мнению, новые технологии в состоянии улучшить процедуры и облегчить повседневную жизнь, но одновременно в нежелательных руках, руках преступников, они превращаются в крайне опасное и разрушительное оружие.

«Кремль хочет видеть весь наш регион в роли легко управляемой марионетки. И хотя времена и методы давления Москвы на Прибалтику изменились, наше отношение остаётся прежним — мы говорим категорическое «нет» неоимперским притязаниям», — добавил он.

Матеуш Моравецкий также упрекнул Александра Лукашенко в том, что его «экспорт иммигрантов» способствует разжиганию гибридной войны, которая обычно проводится на нескольких фронтах. По его мнению, Лукашенко пытается разжечь внутриполитические разногласия, которые присущи любой демократии. «Он не знает, что такое демократические выборы, но ему очень хорошо знакомы механизмы, управляющие коллективными эмоциями. Он ведёт циничную игру…» — констатировал польский политик.

«Однако он забывает, что, играя с нашими странами, он по сути провоцирует всё евро-атлантическое сообщество. Он хочет испытать на прочность не только наши границы — внешние границы ЕС и НАТО, — но и единство ЕС и НАТО. Пока что он продолжает проигрывать, ведь даже спустя три десятилетия после того, как наши страны вернули независимость, никто не может потерять бдительность», — разъяснил он.

«Мы прекрасно понимаем, что независимость и безопасность никому не даны навсегда. Их нужно защищать и о них необходимо заботиться, порой в безграничной сфере цифрового мира, а иногда и в рамках чётко определённых географических границ», — резюмировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в статье для эстонского издания Postimees.