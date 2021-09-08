 

Захарова заявила о потворстве США и ЕС киевским диверсиям в Крыму

08.09.2021, 18:26, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСоединенные Штаты и ЕС знают об украинских диверсиях против Крыма, там потворствуют антироссийской деятельности киевских властей, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она напомнила про диверсию на газопроводе у населенного пункта Перевальное в Крыму в августе, по сведениям ФСБ, ее организовали в Главном управлении разведки украинского Минобороны.

«Диверсии, разрабатываемые и руководимые с территории Украины в отношении Крыма, стали не просто реальностью, а новой нормальностью политики Запада на украинском направлении: не замечать фактов, поддерживать киевский режим в любой антироссийской активности. Известны ли детали этих чудовищных происшествий западным столицам? Да. Известны. Вашингтон и Брюссель все знают и молчат, а тем самым как минимум потворствуют, если не соучаствуют», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее представитель ведомства отмечала, что РФ рассматривает участие в «Крымской платформе» как посягательство на свою территориальную целостность.



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