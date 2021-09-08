Мнения: Евгений Зиничев погиб как настоящий офицер

Рамзан КАДЫРОВ, глава Чечни: Сегодня трагически оборвалась жизнь министра чрезвычайных ситуаций РФ Евгения Зиничева. Я знал его двадцать лет. Это был сильный, мужественный человек, истинный патриот нашего Отечества.

Рамзан КАДЫРОВ, глава Чечни: Сегодня трагически оборвалась жизнь министра чрезвычайных ситуаций РФ Евгения Зиничева. Я знал его двадцать лет. Это был сильный, мужественный человек, истинный патриот нашего Отечества.

Евгений Николаевич погиб как герой, спасая человеческую жизнь. В ходе межведомственных учений по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев наблюдал за происходящим на краю выступа. Рядом находившийся оператор поскользнулся и сорвался в воду. Вокруг было много наблюдавших, но как истинный спасатель, человек широкой души, переживающий за чужие жизни, Евгений Николаевич рванул в воду за сорвавшимся и разбился о выступавший камень. Это был поистине героический поступок! Я выражаю искренние соболезнования родным и близким Евгения Николаевича! Источник

Юрий ВАСИЛЬЕВ, корреспондент газеты ВЗГЛЯД: Спасатель увидел, как человек попал в беду. И, не задумываясь, бросился спасать. То, что это главный спасатель, министр МЧС, в чине генерала армии – уже подробности. Главное – спасатель. Которым Евгений Зиничев стал чуть более трёх лет назад. Удивительно, насколько он вошёл в профессию. Плотно, без швов. Оставшись спасателем до конца. Светлая память ему и оператору: сорвался на камни, без шансов. Источник

Александр ХИНШТЕЙН, глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи: Страшная, дикая, не укладывающаяся в сознание новость: погиб Евгений Зиничев. Я хорошо знал Евгения Николаевича. Это был на удивление чистый и честный человек, неиспорченный властью и звёздами на погонах. Простой, доступный, без пафоса и фанаберии. Придя в МЧС, он с ходу начал разгребать доставшиеся ему «авгиевы конюшни», искренне переживая за ведомство и его будущее. Помню, с каким жаром он делился своими планами, как радовался, когда удавалось добиваться конкретных результатов. Сам – старался вылетать на все масштабные ЧП и ЧС, погружаясь в мельчайшие детали. Не стеснялся спрашивать у других, если чего-то не понимал. Не боялся говорить открыто, о чем другие молчали.

В моем представлении – Евгений Николаевич всегда был образцом настоящего русского офицера, для которого понятие «честь» – не просто красивый тост за столом. И погиб он тоже, как настоящий офицер, защищая чужую жизнь. Не раздумывая, прыгнул вниз, чтобы спасти человека. В это мгновение – о себе министр не думал. Генерал Зиничев – настоящий герой во всех смыслах этого слова. Его гибель – огромная, непоправимая утрата не только для родных, близких и системы МЧС, но и для всей страны. Его масштаб государственного деятеля – не успел раскрыться ещё в полную силу. Вечная ему память и вечная слава! Уверен, что имя и подвиг Евгения Зиничева – будут жить в веках, как символ истинного героизма и самопожертвования. Источник

Алексей ПУШКОВ, сенатор: Глава МЧС Евгений Зиничев погиб, как герой, спасая человека. Он, ни секунды не задумываясь, бросился ему на помощь. Сильный, смелый, редкий был человек. Искренние соболезнования родным и близким погибшего героя. Источник

Тина КАНДЕЛАКИ, заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа»: Евгений Зиничев был примером настоящего мужчины и офицера. Такими людьми нужно гордиться. И, разумеется, он не мог поступить иначе, мгновенно сделав то, что делают сотрудники МЧС по всей стране, – ринулся спасать человеческую жизнь. Источник

Александр КОЦ, военный корреспондент «Комсомольской правды»: Сейчас, конечно, будут вспоминать, что Евгений Зиничев – из школы КГБ. Что он был личным охранником премьера и президента Путина, что в МЧС он пришел с Лубянки… Но это все неважно. Неважно, что было до и кем он был до. Важно как он погиб.

Во время землетрясения на Гаити я сутки работал с американскими спасателями. Я был поражен тем, что американцы не лезут внутрь завалов. За них это делают волонтеры, которым платят соответствующую зарплату. «В мире есть две стратегии спасения, – объясняли мне потом наши матерые мужики из «Центроспаса». – Жизнь спасателя превыше всего и жизнь спасаемого превыше всего. Американцы работают по первой схеме, мы – по второй».

Евгений Николаевич как настоящий русский спасатель отработал по второй схеме. И совершенно неважно, какие регалии у него были до этого момента. Он погиб как профессионал, у которого даже на подсознательном уровне не было других рефлексов, кроме как броситься на помощь. Не задумываясь о себе. Жизнь спасаемого превыше всего… Источник

Маргарита СИМОНЬЯН, главный редактор RT: Хочу напомнить, что Зиничев работал министром ЧС последние несколько лет, а до этого всю свою жизнь прослужил совсем в другом ведомстве и совсем в других погонах. Много лет он был одним из самого что ни на есть «ближайшего окружения» Начальника, сопровождая его ежедневно. Я как раз тогда была с ним знакома. И он для меня был типичным представителем вот этого сорта силовиков – совсем из другого теста людей, отдельной такой обоймы – именно обоймы – нашего общества.

Четкие, молчаливые, молчаливо бесстрашные, немногословно глубокие, молниеносно решительные, понимающие полутона, но не принимающие их в вопросах государственного благополучия и безопасности, они безусловно и ежеминутно готовы отдать жизнь – за Родину, за дело, которое им поручено, за малознакомого оператора, поскользнувшегося на скале.

Коллективный обитатель как отечественных, так и небратских фейсбуков не смог бы даже поговорить с человеком из этой обоймы. Потому что языка такого не знает. И погиб Зиничев как в назидание всей той швали, которая уже начала свой гопак на его костях. Его смерть как будто говорит им: «Смотрите, негодники, как на самом деле устроен мир. Какие в нем есть люди. Какие в нем министры. Какое в нем «ближайшее окружение». Какие в нем силовики».

Но и смерть говорит с ними зря. Языка-то они не знают. За мужество, за героизм как образ жизни, за беззаветность, за служение как единственно возможный выбор, за то, что был одним из многих, и это множество было и есть такое же, как он один – вечная память. Источник

Олег КАШИН, журналист: Кроме шуток – самое время назвать именем Зиничева улицу в Калининграде. Ленинский проспект напрашивается. Источник

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