 

На оружейном заводе в Польше в результате взрыва погибла женщина. Это второй инцидент за полгода

08.09.2021, 18:16, Новости дня
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По данным издания, инцидент произошел в цехе по производству капсулей и взрывчатых веществ во время транспортировки товара. Женщина, по предварительным данным, несла пакет с материалами после сушки, и в коридоре произошел взрыв.

Прокуратура назначила ряд экспертиз, чтобы выяснять причину произошедшего. Среди рассматриваемых версий – человеческая ошибка, недостаточная подготовка рабочих, усталость материала и некачественное изделие.

RMF24.pl отмечает, что в апреле в этом же цеху, но в другой его части произошел похожий инцидент. Тогда в результате взрыва пострадала и скончалась через несколько недель 48-летняя женщина.

Национальная инспекция труда проверяет, выполнило ли руководство предприятия рекомендации, внесенные после весенней трагедии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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