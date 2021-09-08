Система здравоохранения Украины готова принять до 90 тыс. пациентов с COVID-19, больше – будет критично – Минздрав

По словам Ляшко, Минздрав рассматривает три сценария течения коронавирусной болезни в Украине, под каждый из них коечного фонда, который будет разворачиваться, хватает.

“Система здравоохранения готова госпитализировать максимум 90 тыс. [пациентов с COVID-19]. Это вопрос критического влияния на систему здравоохранения, когда мы снова остановим плановые госпитализации, предоставляя приоритет пациентам с коронавирусной инфекцией”, – сказал Ляшко.

Он отметил, что в этом году в случае вспышки COVID-19 для медучреждений сохранят “ковидные” надбавки, они останутся на уровне 300%.

https://www.facebook.com/committeehealth/videos/829231811091890/

По данным Минздрава, уровень госпитализаций в Украине составляет 14,4 случая на 100 тыс. населения при определенном показателе “зеленого” уровня 60 случаев на 100 тыс. населения.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 20 августа, подтвердили 520 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявлял 19 августа Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

За сутки 7 сентября в Украине подтвердили 2772 случая коронавирусной инфекции. Умерло 60 пациентов с COVID-19, выздоровело 1411 человек, госпитализировано 1017 заболевших.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в ближайшие дни Украина вернется в “желтую” зону карантина. Это нужно для того, чтобы не вводить в стране локдауны или “красные” зоны, подчеркнул глава Кабмина.

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