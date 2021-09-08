 

Таран: Американцы подтвердили, что спецоперация с вагнеровцами была, сразу после визита Зеленского. Что-то у него с Байденом серьезно не сложилось

08.09.2021, 18:16, Новости дня
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CNN дал сенсационный сюжет по спецоперации с вагнеровцами. Американцы подтверждают, что спецоперация таки была. И США оказывали техническую помощь. Боевики должны были вылететь из Беларуси и не вылетели, потому что их вдруг задержал КГБ.

Это подтверждает необходимость как можно быстрее расследовать, кто же слил спецоперацию?

Но сюжет CNN противоречит всему тому, что упорно говорил офис Зеленского.

Спецоперация была не попыткой “подставить Украину”, как говорил Зеленский, а системной спецоперацией с участием США.

CNN подчеркивает, что хотели захватить международных террористов. А Зеленский говорит: хорошо что этого не произошло!

Получается, что американцы после визита Зеленского решили подтвердить эту спецоперацию. Причем практически сразу после визита. Вряд ли оно случайно так получилось. Следовательно, там у Зеленского что-то очень серьезно не сложилось с Байденом.

По сути, это задача – расследовать слив в Украине. Намеки более чем достаточны. Дойдут ли они до Зеленского?

Источник: Sergiy Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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