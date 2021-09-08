Бюджетный комитет Рады согласовал выделение средств на подготовку к переписи населения

“Перепись населения состоится в 2023 году. Бюджетный комитет Верховной Рады только что согласовал выделение 82,475 млн грн на подготовку к переписи населения Украины в 2023 году”, – написал он.

В проекте решения, который опубликовал Гончаренко, сказано, что рассмотреть документ парламентский комитет попросил Кабинет Министров.

Контекст:

В январе министр Кабмина Олег Немчинов говорил, что для проведения запланированной на 2023 год переписи населения Украины потребуется не менее 7 млрд грн, при этом подготовительные процедуры предусмотрены на 2021 год, а основное финансирование – на 2022-й.

Единственная перепись в независимой Украине проводилась в 2001 году. Тогда численность населения составила 48,46 млн человек.

Следующая перепись должна была состояться в 2011 году, ее проведение неоднократно переносили, в последний раз – на 2023-й.

Кабинет Министров 17 февраля 2021 года одобрил законопроект о государственной статистической деятельности. В частности в документе предлагается проводить перепись населения раз в 10 лет.

Численность населения в Украине на 1 мая этого года составила 41 442,6 тыс. человек, сообщала Государственная служба статистики.

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