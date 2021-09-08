 

Лучшие комедии в истории. Топ-7

08.09.2021, 18:16, Новости дня
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Премьера кинокомедии американского режиссера Терри Цвигоффа “Плохой Санта” состоялась в 2003 году. В ней рассказана история сексуально озабоченного алкоголика с криминальным прошлым, который после освобождения незаконным способом пытается заработать на жизнь. Мировоззрение главного героя меняется после знакомства с мальчиком, отец которого находится в тюрьме. Картину не рекомендуется смотреть детям в возрасте до 16 лет из-за сексуального контента. В 2016 году состоялась презентация сиквела. 

Премьера французской романтической комедии французского режиссера Жан-Пьера Жене “Амели” состоялась в 2001 году. Фильм занял второе место в списке “100 лучших фильмов мирового кинематографа не на английском языке”, составленном в 2010 году журналом Empire”. В фильме показана история наивной молодой парижанки по имени Амели, которая стремится помочь окружающим и в результате встречает свою любовь.

В рейтинге лучших комедийных фильмов также указана российская комедийная драма “Пыль”, премьера которой состоялась в 2005 году. Фильм снял российский режиссер Сергей Лобан. В картине показана история молодого неудачника по имени Алексей, который соглашается на участие в сомнительном эксперименте. 

Комедия “День психа” была снята в 2002 году польским режиссером Мареком Котерским о жизни разведенного учителя по имени Адас Мяучиньский. Комедийный сюжет выстроен на особенностях характера главного героя, который страдает от эмоциональной неустойчивости и раздражительности.

Американская кинокомедия SuperПерцы”, снятая режиссером Грегом Мотоллой, вышла на экраны в 2007 году. В ней рассказывается о жизни двух старшеклассников, которые пытаются строить отношения с девушками.

Комедия “Бунтующая юность” (2009), снятая американским режиссером пуэрто-риканского происхождения Мигелем Артетой, рассказывает историю любви 16-летнего парня, который ради внимания девушки готов на все. 

Премьера американской траги-комедии “Персонаж” состоялась в 2006 году. Ее снял немецко-швейцарский режиссер Марк Фостер. В фильме рассказана история налогового инспектора, который ведет рутинную жизнь, но однажды начинает слышать голоса.

Контекст:

IMDb – крупнейшая в мире база данных о кинематографе. В ней собрана информация о более чем 6,5 млн фильмов, телесериалов, а также о персоналиях, связанных с миром кинематографа. Любой зарегистрированный посетитель сайта может голосовать за фильмы, выставляя им оценки от 1 до 10, на основании чего затем составляются рейтинги. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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