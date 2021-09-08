Мнение: Когда завершится война на Донбассе?

Иржи Урбанек по прозвищу «Бегемот» – гражданин Чехии. Суд в Праге приговорил Урбанека к 20 годам тюрьмы за участие в боевых действиях на территории суверенной Украины, на Донбассе в составе подразделений самопровозглашенной ДНР.

Урбанека признали виновным в участии в террористической группировке и в теракте. Суду становил, что осужденный приехал на восток Украины в начале 2015 года, копал траншеи и что-то охранял в городе Марьинка, селах Спартак и Красногоровка. Потом «участвовал в боевых действиях с применением оружия».

У меня нет никаких сомнений, что когда в России начнут приговаривать к реальным срокам россиян, участвовавших в боевых действиях на Донбассе, на территории суверенной Украины, война на Донбассе завершится…

На снимке: Александр «Хирург» Залдостанов и Иржи «Бегемот» Урбанек в Донецке 9 мая 2017 года. Фотография отсюда

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