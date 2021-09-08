Установлено, какая вода лучше подходит для заваривания чая

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08.09.2021, 18:00, Новости дня
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Как не странно, лучше всего для заваривания чая подходит нефильтрованная вода. С таким заявление выступили ученые-физики из Швейцарии. Они не рекомендуют ни коим образом не смягчать воду перед кипячением.

То есть, ее не нужно пропускать через бытовой фильтр и не нужно предварительно кипятить и отстаивать. Ведь чайные листья лучше завариваются именно в жесткой воде.

Оказывается, только в этом случае на поверхности образуется пленка из летучих веществ, которая, собственно, и создает неповторимый аромат. Если же заварить чай в уже смягченной воде, вкус и запах будет не тот. Напомним, что традиции чаепития минимум пять тысяч лет. За это время создано множество рецептов заваривания, выведены сотни сортов чая. Но привычка смягчать воду появилась только недавно – вместе с бытовыми фильтрами.



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