Четыре пакетика кофе 3 в 1 превратятся в десерт. Лайфхак для любителей оригинальных рецептов

Сладкое любят многие – и взрослые, и дети. Одним из самых любимых праздничных десертов является торт. Правда, на приготовление такого блюда требуется немало времени. Если вы им не располагаете, выбирайте идеальный вариант – великолепное лакомство, приготовленное из четырех пакетиков кофе.

Быстро, просто, вкусно

Итак, это блюдо – настоящая находка для тех, кто хочет удивить своих родных и близких, приготовив его вечером на скорую руку. При этом вы можете немного поэкспериментировать со вкусом. Печенье выбрать по своему вкусу или кофе.

В общем, такой торт является настоящим кулинарным открытием для хозяек, которые с тестом возиться не любят. Все делается быстро, а свободное время можно отложить и для других дел.

К тому же, такой торт получается не только очень вкусным, необычным, оригинальным, но еще и бюджетным. Ингредиентов для его приготовления нужно совсем немного. Зато приятный нежный вкус покоряет всех буквально с первого укуса.

Необходимые ингредиенты

Что вам понадобится для приготовления торта? Четыре пакетика кофе 3 в 1, 20 грамм желатина, 200 миллилитров крутого кипятка, 500 миллилитров сметаны (можно заменить сливками), 150 грамм сахарной пудры, 150 грамм вашего любимого печенья и молоко для того, чтобы его замочить.

Рецепт приготовления

С чего все начинается? В первую очередь растворите кофе кипятком.

На 10 минут замочите желатин в холодной воде. Растопите после этого на водяной бане.

Кофейную массу смешайте с растопленным желатином и сметаной (или сливками). Добейтесь однородности.

Смажьте подсолнечным маслом силиконовую форму для выпекания. Влейте туда полученную смесь и отправьте в холодильник примерно на час.

Опустите каждое печенье в молоко. Выложите сверху кофейно-желатинового суфле.

Торт переверните на тарелку. Поставьте в холодильник еще минут на 20.

При желании кофе можно заменить какао. Количество сахара также можно регулировать по своему вкусу.