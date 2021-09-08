Всегда быть на его стороне, хвалить и не только: как вырастить из ребенка настоящего мужчину (справится даже одинокая мама)

Ответственные родители часто задаются вопросом: как из мальчика воспитать настоящего мужчину? Если вы хотите воспитать такого сына, как Роджер Федерер, – звезда большого тенниса, гордость Швейцарии, отличный семьянин и благотворитель, – прислушайтесь к данным советам.

Стадии развития

Есть три стадии, на которые родителям стоит обратить особое внимание и создать все условия для гармоничного развития ребенка как личности. Вот о каких этапах идет речь:

Стадия нежности. Она длится до шести лет. В это время дети чувствуют особую связь с мамой, и это не зависит от их пола. Поэтому, если вашего мальчика сейчас можно назвать «маменькиным сыночком», это вполне нормально.Путь к мужественности. Он длится от шести до четырнадцати лет. В этом возрасте ребенок начинает больше присматриваться к поведению отца и постепенно отдаляется от мамы. Его также интересует окружающий мир, он его с интересом познает.Становление личности. Стадия продолжается до совершеннолетия. Сейчас пример отца становится нужным, как никогда. Сын всячески пытается найти взрослого авторитетного человека, которому можно было бы подражать. Ровесники отходят на второй план, поскольку не могут предложить парню ничего из собственного опыта.

Правила воспитания

В психологии существует несколько несложных правил воспитания, которые вам помогут вырастить из сына ответственную и доброжелательную личность. В процессе воспитания должны присутствовать как мать, так и отец. Если по какой-то причине ребенок не общается с кем-то из родителей, постарайтесь найти достойную замену. Например, вместо отца можно общаться с дядей или дедушкой, вместо матери – с тетей или бабушкой. Договоритесь о том, чтобы вместе выполнять эти правила и действовать сообща.

Рассмотрим некоторые из них.

Не смейтесь над сыном

Помните о том, что не просто критика и ирония, а простая насмешка может нанести мальчику травму на всю жизнь. Говорить о том, что ребенок что-то неправильно делает, при посторонних и даже наедине смеяться над тем, как он посмотрел на девочку, неправильно застегнул брюки или некрасиво нарисовал машинку, категорически запрещено. Особенно это нельзя делать маме или другой представительнице противоположного пола. Мальчик это запомнит на всю жизнь и не сможет вам простить. Кроме того, у него могут возникнуть проблемы в отношениях с женщинами.

Отвечайте на все вопросы

Некоторые родители ошибочно считают, что можно либо «отмахнуться» от ребенка, либо отвечать исключительно на те вопросы, ответ на которые они знают. На самом деле нужно отвечать всегда. Если не знаете ответа, честно в этом признайтесь. Или попросите немного времени для своей подготовки, это будет искренне и правильно.

Делегируйте сыну принятие решений

Вы даже не подозреваете, как дети могут легко и просто решать взрослые проблемы. Если у вас что-то не получается или вы не можете найти ответа на волнующий вопрос, спросите совета у сына. Только используйте правильную формулировку, чтобы он вас понял. Он сможет сделать это по-детски, интуитивно, искренне и, главное, верно.

Советы для родителей

Вот еще несколько советов по воспитанию мальчиков:

Никогда не используйте фразу: «Я же говорил(а)». Ребенок сам поймет, что был не прав, без вашего напоминания.Хвалите без условностей. То есть скажите, что это круто, без «но» («но здесь нужно кое-что исправить»).Поддерживайте любую мечту сына.Всегда принимайте сторону своего ребенка. Если не согласны с его позицией, промолчите, а затем наедине разберетесь.

И самое главное – воспитывайте его на своем примере любви, доброго отношения к людям, ответственности, справедливости. Пусть сын видит все то самое лучшее, которое вы только можете продемонстрировать.