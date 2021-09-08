Euronews – сторонники Болсонару отметили День независимости Бразилии штурмом Верховного суда

Тысячи сторонников бразильского президента Жаира Болсонару, обвиняемого в коррупции и публикации фейковых новостей, отметили День независимости Бразилии штурмом Верховного суда. Как передаёт Euronews, чтобы сдержать толпу, полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Тысячи сторонников Жаира Болсонару отметили День независимости Бразилии штурмом Верховного суда. Чтобы сдержать толпу, полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Весь последний год рейтинг бразильского президента стремительно падает: Жаира Болсонару обвиняют в коррупции при закупке индийской вакцины Covaxin и публикации фейковых новостей, посягающих на легитимность выборов.

ЖАИР БОЛСОНАРУ, президент Бразилии: Мы больше не будем мириться с мерами, действиями и фактами, которые противоречат Конституции.

МУЖЧИНА: Ему не позволяют править! Бразилией хочет руководить Верховный суд. Но мы его не выбирали. Мы выбрали Болсонару!

В июле Верховный суд постановил начать против Болсонару уголовное расследование. В ответ на это глава страны обвинил судебную власть в попытке заблокировать его реформы.

В итоге общество раскололось надвое. Во вторник противники бразильского президента также устроили шествие.

Дата выхода в эфир 07 сентября 2021 года.