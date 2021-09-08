Названы необходимые для выздоровления при COVID-19 витамины

Врач Анатолий Скальский рассказал, какие витамины и микроэлементы необходимо употреблять при заражении COVID-19. Правильно подобранный комплекс поможет легче перенести коронавирус и быстрее выздороветь.

За два года COVID-19 поразил миллионы людей по всему миру, кроме летальности и тяжелого перенесения заболевания многие и после излечения ощущают остаточные явления. Легче перенести заболевание, а также защититься от тяжелых последствий поможет правильно подобранный комплекс микроэлементов. Как отмечает доктор Скальский, огромное значение имеет регулярное насыщение организма витамином D.

Этот «солнечный витамин», как его еще называют специалисты, вырабатывается в кожных покровах человека. Благодаря этому природному веществу кальций и фосфор лучше усваиваются в тонком кишечнике. Также его можно получить через пищу, им богаты различные сорта жирной рыбы.

Также важно, чтобы организм получал достаточно много цинка и селена. Ученые даже считают, что низкий уровень указанных веществ, как и недостаток витамина D, увеличивает опасность смертельного исхода при коронавирусе. Необходимы эти полезные природные вещества и в преддверии сезонных простуд. Восполнить их дефицит можно за счет добавления в рацион говяжьей печени, гречневой и овсяной каш, яиц.

Источник: glas.ru