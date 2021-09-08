Мнение: Россия проснётся, у неё самое интересное впереди.

Моих симпатий по отношению к А.Караулову у меня ровно столько, сколько может быть и антипатий.

Не рекламирую, но и не обличаю.

Если его видео ставлю сегодня у себя во главе угла, значит тому будут объяснения.

Считаю его достойным человеком в мире журналистики, хотя за ним тянется след дорогого заказного человека в этой сфере, и ему даже приписывают лавры киллера на этой стезе.

Однако он говорит о том, к чему необходимо прислушаться.

Наверно, многие не знают, но он совсем недавно забрал свою семью и на неопределённое время выехал из России.

Выехал, чтобы можно было не беспокоясь за свою семью говорить о том, о чем нельзя говорить свободно у нас.

Итак, о чем идет речь, всё о том же, о нас.

Осталось ровно две недели, чтобы спросить у себя:

– Тварь я дрожащая или право имею?

Не сидеть в это воскресенье дома, бормоча себе под нос о своей мизерности и никчёмности, а просто по утру проходя мимо зеркала остановиться напротив него, и посмотреть в него так, что бы не было перед ним стыдно.

Вспомнить, что нормальному человеку присуще самоуважение, когда за завтраком соберётся вся семья сказать, сегодня в первый раз пойдём на избирательный участок, так нужно нам, и нашим детям.

Не надо в этот день задавать себе лишних вопросов, просто взять свой паспорт и идти.

Единственное что может быть в этот день в голове, так это осознание, что где-то в мире есть совсем другой мир, отличный от нашего, где тоже живут люди, и он в корне отличается от нашего, где всё погрязло в воровстве и коррупции.

Брать бюллетень, и ни ошибиться, ни отдавать свой голос по мелочи, а остановиться на одной идее, альтернативой традиционным либерализму и консерватизму, идеи, с которой многие из нас совсем недавно были знакомы, но которую мы собственноручно закидали камнями.

Теперь пришла пора оглянуться назад, увидеть что мы все натворили и подумать, что нас ждет впереди.

Оставим всё как есть, погибнем как нация, попытаемся изменить, получим шанс на выживание.

Да, понятно что к этой идее в лице КПРФ есть сегодня слишком много вопросов, но это наименьшее зло из списка, который будет вам предоставлен.

Не надо сегодня делать для себя в этом какие-либо акценты, идите и помните:

– Тварь я дрожащая или право имею?

Те, кто затеял это трехдневное разводилово уверены, вы, как обычно, не придете.

И они всё сделают за вас, решат основательно вашу судьбу и будущее ваших детей.

Посему необходимо будет определить для себя в этот день не многое, просто подняться, сделать малый шаг, и сделать правильный выбор.

И самое главное, помните, если в этот день не сделаете выбор вы, это сделают за вас, но он будет не в вашу пользу.

Large Visitor Globe

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