 

Актера Краско выписали из больницы

08.09.2021, 17:32, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНародный артист Иван Краско выписался из больницы, вскоре он выйдет на сцену Театра имени Комиссаржевской в спектакле «Я вернулся в мой город».

«Мы открываем 80-й юбилейный сезон 10 сентября спектаклем «Я вернулся в мой город», в котором участвует Иван Иванович [Краско]. Специально мы открываем не премьерой, а этим спектаклем. Он сегодня был в театре и сказал, что будет на сборе труппы десятого [сентября] и будет десятого играть спектакль», – сообщили в театре ТАСС.

По этим данным, после открытия сезона начальство планирует отправить актера в санаторий для восстановления.

Краско трудится в Театре Комиссаржевской 55 лет, 1 сентября он отмечал 60-летие творческой деятельности. В конце августа сообщалось, что артист попал в реанимацию с подозрением на инсульт.



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