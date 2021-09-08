 

Политологт: Зиничев был настоящим героем

08.09.2021, 17:32, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазин«Евгений Зиничев без колебаний бросился на помощь человеку, попавшему в беду. Шанс был, и он попытался этот шанс использовать. Настоящий офицер, герой», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, говоря об обстоятельствах гибели главы МЧС Евгения Зиничева – при попытке спасти жизнь находившемуся рядом человеку.

«Поступок, безусловно, героический. Жалко, конечно, что он не спас этого человека, сам погиб… Казалось бы – генерал, министр, вокруг полно разных людей, сотрудников, подчиненных. Но он был ближе, и без колебаний бросился на помощь тому, кто попал в беду», – отметил директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

«Он попытался спасти человека. Шанс был, и он попытался этот шанс использовать. Настоящий офицер, герой, даже вопросов нет, – подчеркнул собеседник. – Уверен, что таких людей надо очень ценить. И как бы мы ни хотели думать, что каждый на его месте поступил бы так же – я думаю, что далеко не каждый».

В среду глава министерства  по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга. Министр находился на межведомственных учениях в Норильске. Там же присутствовал и Александр Мельник – сотрудничавший с МЧС кинорежиссер  (известен картинами «Новая Земля» и «Территория») и сценарист. Сообщается, что Зиничев в момент  трагедии был на берегу рядом с Мельником, который вел съемку и сорвался со скалы. «Зиничев героически попытался его спасти, но ударился о камень и не выжил», – сообщил  корреспондент RT Семен Сендеров.

Зиничев ни на секунду не задумываясь, поступил не как министр, а как спасатель, совершив героический поступок, подчеркнул замглавы МЧС Андрей Гурович. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы ведомства.

С 1987 года Евгений Зиничев работал в органах государственной безопасности. В конце июля 2016 года был назначен врио губернатора Калининградской области, с октября 2016 по май 2018 года был заместителем директора ФСБ. С 18 мая 2018 года Зиничев занимал пост главы МЧС России. В августе министру исполнилось 55 лет.

 



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