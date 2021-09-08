Кузин рассказал о сроках годности вакцин от коронавируса в Украине

По его словам, сейчас в Украине на складах и в прививочных пунктах находится в общей сложности 10,4 млн доз вакцин.

“Если говорить о сроках годности вакцин в Украине, то [это] октябрь – ноябрь для около 3 млн доз AstraZeneca на областных складах, а также около 1,1 млн вакцины Pfizer (Comirnaty), которая имеет срок годности до конца ноября и до конца декабря”, – сказал Кузин.

В Минздраве рассчитывают, что эту вакцину успеют использовать и утилизировать ее не придется. Замминистра отметил, что первыми используют те вакцины, у которых быстрее истечет срок годности.

“В среднем Украина делает 120–150 тыс. прививок в течение одних суток, это около миллиона в неделю. Поэтому это количество реально использовать до конца срока годности”, – пояснил Кузин.

По его словам, в Украине эффективно работает система фармакологического надзора, которая не позволяет использовать просроченные вакцины и предполагает их перераспределение в случае необходимости.

“Если в каком-то регионе вакцина имеет риск быть не использованной до конечного срока хранения, она распределяется в те регионы, где будет использоваться более активно… Ни одна вакцина с истекшим сроком годности не будет использована на территории Украины”, – подчеркнул чиновник.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля в стране начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

С начала прививочной кампании в Украине сделали более 10 млн прививок, одну дозу получили 5,6 млн человек, полностью иммунизированы 4,4 млн украинцев.

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